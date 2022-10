Qué fue de Jamie Lynn Spears, la hermana de Britney Spears cuya carrera como actriz no llegó a despegar después de ser madre adolescente

Si alguna vez habéis soñado con ir a PCA, sin duda recordaréis a Jamie Lynn Spears. La estrella de 'Zoey 101' prometía convertirse en otra Hilary Duff de no ser por su repentino embarazo a los 16 años, casi a la par que el inicio de la tutela de su hermana Britney Spears. ¿Qué pasó con Jamie Lynn Spears?

Icono adolescente

Jamie Lynn Spears nació en 1991, en McComb (Mississipi). Hija de Jamie y Lynne, y hermana de la popular cantante Britney Spears. Comenzó asistiendo a un instituto en su ciudad natal pero pasó a estudiar con tutores privados durante su etapa como actriz y terminó sus estudios de manera online en 2008.

Su debut cinematográfico fue en 2002, precisamente, interpretando a la versión más joven de su hermana Britney en la película 'Crossroads: hasta el final' (escrita por Shonda Rhimes). Ahí fue donde Nickelodeon la fichó para la temporada 8 de su serie 'Todo eso y más', que sería su trampolín a la historia que le dio la fama.

Con 14 años, Nickelodeon la eligió para protagonizar 'Zoey 101', cuya intro ('Follow me') estaba interpretada por la propia Spears y que se mantuvo en antena entre 2005 y 2008, durante 4 temporadas y 64 episodios (en España la pudimos ver a través de Nickelodeon, Neox y Antena 3).

La popular serie adolescente le convirtió en una cara conocida entre la juventud pero se vio interrumpida por un suceso que marcaría su carrera como actriz: Spears se quedó embarazada de Casey Alridge a los 16 años. En 2008, a los pocos meses de concluir la serie, la actriz se tomaría un descanso para criar a su hija (hay quien dice que cancelaron la serie por eso, pero ella siempre lo ha negado).

Hiato indefinido

Esto sucedió muy próximo a otro suceso relevante: la entrada de su hermana Britney en un centro de rehabilitación y el paso de su tutela a su padre. Desde entonces, la relación entre ambas ha estado llena de altibajos hasta el punto actual, en el que Britney le acusa de aprovecharse de su éxito interpretando sus canciones y Jamie Lynn de no dejarse ayudar.

Si bien su trayectoria interpretativa quedó en pausa, la música comenzó a ganar protagonismo en su vida, obteniendo cierto éxito en 2011, cuando sacó su primer álbum de música country. Aparte de un breve papel en 2008 en la serie 'Miss Guided' y el doblaje de algunas series de animación, Spears no volvió a actuar hasta 2020.

Netflix la fichó para su único papel recurrente ante la cámara hasta la fecha: la serie 'Dulces Magnolias', un drama romántico donde se convirtió en un personaje asiduo. Sin olvidar el sketch/vídeo musical de 'Follow me' en el que, Spears, los actores originales y otras cantantes, recordaban y recreaban los mejores momentos de la mítica serie.

De hecho, aparte de la publicación de su autobiografía 'Things I Should Have Said' y la guerra abierta entre ella y Britney, dentro de su actividad reciente se encuentra un posible reboot de 'Zoey 101'. El proyecto salió a colación en un podcast en 2020 pero no ha habido ninguna declaración oficial desde entonces por parte de Nickelodeon.

Lo más cercano que hemos tenido fue un breve episodio especial a través de Youtube, llamados 'What did Zoey said?', que daba un final alternativo a la serie. Vista la trayectoria final de Spears como actriz tiene sentido pensar que, si Zoey Brooks no consigue traerla de vuelta, ya nada lo hará.