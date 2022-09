Qué fue de Julia Stiles: el icono del cine adolescente que vuelve a la cartelera tras caer injustamente en el olvido cuando Hollywood le dio de lado

Si vuestra adolescencia fueron finales de los 90 a principios de los 2000, seguro que recordáis a Julia Stiles. La que fue estrella del cine adolescente no ha vuelto a recuperar la popularidad que tuvo en su momento, a pesar de que nunca ha dejado de hacer cine y TV. Entonces... ¿qué pasó con la protagonista de '10 razones para odiarte'?

La sonrisa de Julia

Julia Stiles nació en 1981, en Nueva York y comenzó a actuar desde los 11 años con una compañía de teatro. De ascendencia italiana, inglesa e irlandesa, es la mayor de tres hermanos y su hermana, Jane Stiles, también es actriz (bastante menos conocida, lo más relevante en su filmografía son dos episodios de 'Ley y orden' y 'FBI').

Con 12 años tuvo su primera experiencia ante las cámaras en el videoclip 'Sally's Pigeons' de Cyndi Lauper y en 1993 debutó en televisión con la serie 'Ghostwriter'. Su primera película fue 'Me quiere, no me quiere', donde coincidió con actores de la talla de Claire Danes, Jude Law y Jeanne Moreau. Repitió con grandes estrellas en la cinta de acción 'La sombra del diablo', de Alan J. Pakula, protagonizada por Harrison Ford y Brad Pitt.

Curiosamente, podría haber llegado a coincidir años antes con Brad Pitt en uno de los papeles que se le escapó de las manos. La actriz estuvo a punto de ser Claudia en 'Entrevista con el vampiro', que finalmente Neil Jordan dio a Kirsten Dunst.

No fue hasta 1998 cuando la actriz saltó a un papel protagonista en 'Perversión' ('Wicked') y, al año siguiente, protagonizó junto a Heath Ledger la cinta que la catapultaría a la fama: '10 Razones para odiarte', una libre adaptación de 'La fierecilla domada' de Shakespeare en clave de comedia adolescente, que se convirtió en un clásico moderno y la consolidó dentro de género teen.

A esta le siguieron varias comedias románticas: 'Esta chica me pone' con Freddie Prinze Jr, 'Espera al último baile', 'Cosas de tíos' con Selma Blair, 'Carolina' con Shirley MacLaine y 'El príncipe y yo'. No podemos olvidar tampoco su papel en la saga de 'Bourne' (habiendo salido en todas las entregas protagonizadas por Matt Damon), 'State and Main', 'La sonrisa de Mona Lisa' y el remake de 'La profecía'.

Segundo plano

Mientras hacía algunas de estas películas, Stiles lo compaginó con estudiar literatura inglesa en la universidad, graduándose en la Universidad de Columbia en 2005.

Lo que empezó como una prometedora carrera llena de éxitos comerciales se fue desinflando con el paso del tiempo. Como suele suceder en Hollywood, la actriz tuvo cada vez menos papeles protagonistas conforme pasó de los 30, a pesar de que no ha dejado nunca de trabajar.

Desde su papel regular en la serie 'Dexter' y su secundaria robaplanos en 'El lado bueno de las cosas', a proyectos más recientes como la película 'Estafadoras de Brooklyn' junto a Jennifer Lopez y la serie 'Riviera', que protagoniza desde 2017 en un rol que definieron como "una especie de Michael Corleone en mujer".

Paralelamente, ha participado en obras teatrales, ha trabajado para asociaciones de causas humanitarias, dirigido un cortometraje ('Raving') y cinco episodios de la serie 'Paloma' y le ha puesto voz al personaje de Olivia en la serie animada 'Dragones: Los nueve reinos'.

Si bien el descenso de su popularidad ha provocado que más de una vez Stiles tuviera dudas respecto a su carrera, ahora la actriz está muy satisfecha con las oportunidades que se le presentan a sus 41 años y deseosa de lanzarse a dirigir algún proyecto más extenso. Su último estreno está ahora mismo en cartelera: 'La huérfana: Primer asesinato', el retorno de una actriz que nunca se fue.