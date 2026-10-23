Es una de las películas más infravaloradas de Jim Carrey y merece una segunda oportunidad. Ahora, esta mítica comedia se estrena por primera vez en 4K

El ascenso de Jim Carrey durante los años 90 fue meteórico, pasando en pocos años de ser una joven promesa a una de las mayores estrellas de Hollywood. La huella que dejó en el cine de esa época fue innegable, pero la verdadera revolución que provocó fue en un tema de sueldos, ya que se convirtió en el primer actor en cobrar 20 millones de dólares por una película.

Esa fue la cantidad que recibió por 'Un loco a domicilio', una película que a menudo queda eclipsada por otros títulos más populares de la época como 'La máscara', 'Dos tontos muy tontos' o 'Mentiroso compulsivo'. De hecho, en su momento incluso se bromeada con que era la cinta que estuvo a punto de destruir la carrera de Carrey. Algo a todas luces injustificado.

De hecho, 'Un loco a domicilio' tampoco fue para nada un desastre en taquilla. Simplemente se quedó un poco en tierra de nadie al recaudar 102,8 millones de dólares frente a un coste de 47 millones. Desde entonces se había quedado un poco en segundo plano, pero Sony ha decidido recuperarla en su 30 aniversario con su lanzamiento por primera vez en 4K con una edición en steelbook al precio de 29,95 euros.

La presentación del 4K

Aún más llamativo que el lanzamiento en 4K de 'Un loco a domicilio' en España es que la película no se había lanzado oficialmente en blu-ray en nuestro país, algo particularmente extraño en este caso. ¿El motivo? En otros países como Reino Unido y Suecia sí se puso a la venta en blu-ray en ediciones que incluían el doblaje en castellano, por lo que seguro que no soy el único coleccionista en formato físico que se hizo con ella así.

Ya entonces se veía y escuchaba de forma más que satisfactoria, pero Sony ha ido varios pasos más allá con la edición en UHD que sin llegar a ser de referencia -tampoco es una película que se preste a grandes alardes visuales para aprovechar a fondo el formato- sí podría calificarse como la versión definitiva de 'Un loco a domicilio' en el apartado audiovisual.

La guinda del pastel es la atractiva presentación en caja metálica que podéis ver más arriba. Es verdad que hubiese preferido que se usase el cartel original centrado exclusivamente en Carrey, pero es una variación con sentido del mismo y que va muy en la línea de lo que es la propia película. Que últimamente se están haciendo algunas atrocidades en las que parece que se ha pedido a la IA que haga algo sin repasar luego el resultado final.

También me gustaría destacar que se incluye un nuevo extra totalmente inédito hasta ahora centrado en una entrevista que se hizo Ben Stiller y Matthew Broderick durante el Festival de Tribeca de este año. En ella repasan diferentes aspectos de 'Un loco a domicilio', desde cómo se implicaron en el proyecto hasta el clima que hubo posteriormente durante el rodaje. Lo que sí es una pena es que no participase el propio Carrey.

Por qué hay que reivindicarla

'Un loco a domicilio' se desvía de las comedias que lideraba Carrey en la época, optando por el humor negro para construir una película que se vale de elementos propios de thrillers de obsesiones como 'Atracción fatal' para acercarlo a una amistad muy desequilibrada. Para ello, Carrey vuelve a echar mano de sus histrionismo característico, pero para mostrar un lado más oscuro que en un primer visionado resulta chocante, sobre todo en la época de su estreno original.

Una vez salvado eso, lo que ofrece 'Un loco a domicilio' es una crítica a la adicción televisiva alrededor de un personaje marcado por los extremos, hasta el punto de que nunca esa tendencia de Carrey estuvo más justificada que aquí. Esto da pie a varias escenas especialmente memorables, como cuando el actor canta 'Somebody to Love' en un karaoke o todo lo que sucede durante la cena temática medieval.

Luego es cierto que no es una película tan equilibrada como me gustaría en lo que se propone o que el personaje de Broderick resulta un tanto soso -aunque eso sea hasta cierto punto comprensible con la necesidad de jugar al contraste con el de Carrey-, pero este híbrido entre comedia y cine de suspense merece bastante más reconocimiento del que tuvo en su momento. Yo mismo la primera vez que la vi me dejó algo frío, pero en un revisionado posterior me ha quedado claro que fui injusto con ella.

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