30 años de una de las mejores películas sobre la amistad. Comedia estúpida e hilarante que puedes ver en Netflix

Un experto en la comedia como Billy Wilder defendía que cada película que buscase triunfar debía permitir al espectador sentirse inteligente mientras está viéndola. Dejar que se adelante a lo que sucede, pero tampoco demasiado. Lo suficiente para sentir que está por encima de lo que está viendo. Claro, puede pasarse uno de frenada y que el espectador sienta que está viendo una estupidez.

Pero la estupidez deliberada puede ser uno de los artes más especiales y entretenidos que hay. El propio Wilder defendía que “Hay que ser muy inteligente para hacer de tonto”, de igual modo que había que estar muy sobrio para hacer de borracho. Sin duda apreciaría mucho una comedia como ‘Dos tontos muy tontos’.

Un viaje muy estúpido

O quizá no, pero desde luego el público la abrazó con fuerza. La comedia de colegas protagonizada por Jim Carrey y Jeff Daniels, escrita y dirigida por los hermanos Farrelly, cumple ya 30 años de su estreno en cines, suponiendo un punto de inflexión para el género a nivel comercial. La película se puede ver hoy en streaming a través de Netflix.

Un chófer de limusina y un transportita de perros forma una amistad prácticamente inquebrantable. Tampoco se pueden plantear otra cosa que estar pegados el uno al otro, dada su profunda estupidez. Aunque el encaprichamiento por una chica que se olvida un maletín llevara a la pareja de amigos a un viaje por todo el país.

Aunque aún estaban por llegar los niveles de escatología máxima de ‘Algo pasa con Mary’, los Farrelly imponen desde su debut como cineastas una manera muy personal de realizar comedia absurda. Una donde la incorrección y el énfasis en la estupidez de los protagonistas son los pilares fundamentales para que el espectador esté atrapado.

‘Dos tontos muy tontos’: el triunfo de la comedia tontorrona

Claramente muchas de las gracias, o incluso la propia premisa base de la película, la hacen muy hija de su tiempo, y es posible que muchos críticos tengan razón en que no se haría hoy día (tampoco se hacen muchas comedias en general, pero no por puritanismo). Pero su irreverencia casi reaccionaria es un atributo, no un asterisco.

El carácter hilarante de ‘Dos tontos muy tontos’ no florece a pesar de sus limitaciones, sino gracias a ella. Por cómo aprietan las tuercas terminan dando mucho espacio a que Carrey y Daniels sean una pareja sensacional, ayudando a vendernos la sensación de que estamos ante la mejor historia de amistad posible. La podemos mirar por encima del hombro, pero su manera de abrazar la estupidez en entrañable y divertida, y por supuesto nos hace sentir más inteligentes de lo que en realidad somos.

