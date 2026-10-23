El cierre de BioWare no acaba (del todo) con 'Mass Effect': Amazon confirma que su serie sigue adelante, pero no esperes al Comandante Shepard

El pasado miércoles, los amantes de los videojuegos recibimos un mazazo inesperado: BioWare, el estudio responsable de joyas como los dos primeros y quintaesenciales 'Baldur's Gate', el mítico 'Star Wars: Knights of the Old Republic' o la fantástica IP 'Dragon Age', había sido clausurada por orden de EA, la compañía que la adquirió en el año 2007 y bajo la que ha estado operando desde entonces.

Premio de consolación

Más allá de lo terrible de que un gigante como Electronic Arts haya decidido borrar de un pumazo más de tres décadas de historia del ocio —y el arte— interactivo, si algo ha terminado de doler es que la disolución de BioWare ha supuesto la cancelación de la quinta entrega de 'Mass Effect', la saga de space opera en clave de RPG de acción que acabó convirtiéndose por méritos propios en uno de los grandes referentes del subgénero junto a titanes como 'Fallout'.

Hoy, mientras tecleo estas líneas, la industria televisiva ha dado una especie de premio de consolación a quienes llevamos varios días lamentando los acontecimientos descritos con anterioridad. Y es que Amazon MGM Studios ha anunciado que el mazazo al nuevo 'Mass Effect' jugable no supondrá la cancelación de la serie que está en desarrollo basada en la susodicha propiedad intelectual.

La producción, que lleva en desarrollo desde 2024, continúa viento en popa bajo las batutas de Doug Jung —'Star Trek: Más allá'— y Daniel Casey —'Fast & Furious 9'—, que harán las veces de showrunners de una producción que, tal y como ha trascendido, no narrará las aventuras del Comandante Shepard y el resto del equipo de la Normandy. En su lugar, se optará por la estrategia de aprovechar el vasto lore del material original para explorar su universo bajo el punto de vista de otro protagonista.

No obstante, como suele decirse, poco dura la felicidad en casa del pobre, ya que tras conocer que tendremos serie de 'Mass Effect', en lo que ojalá sea una maniobra similar a la que orquestó Ryan Reynolds con su 'Deadpool', hoy se ha filtado un tráiler de la malograda quinta parte que nos permite echar un vistazo a la pinta que habría tenido. Y sí: es lo suficientemente espectacular como para encender una velita y que todo el trabajo volcado hasta la fecha no caiga en saco roto.

Vía | Polygon

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