'Mass Effect' se convertirá en serie de televisión de la mano de Amazon Prime Video siete años después del último juego de la saga

Los videojuegos son el nuevo niño mimado del audiovisual, igual que no hace tanto lo fueron los cómics. Atrás quedan los tiempos de Uwe Boll donde cada adaptación hacía temer a los fans, y, desde 'Super Mario Bros' hasta 'The last of us', poco a poco todas las productoras se han dado cuenta de que ponerle ganas y fidelidad al original dan como resultado pingües beneficios. Con este panorama, ¿cómo iban a resistirse a serializar uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos?

En este caso será Amazon Prime Video la que, después del exitazo de 'Fallout', quiere intentar repetir con la adaptación de 'Mass Effect', el mítico título de BioWare que hasta ahora tiene cuatro entregas principales (y dos spin-off para móvil). Y, obviamente, el anuncio se ha hecho el 7 de noviembre, o N7, un día en el que siempre hay noticias de la saga porque se trata del código que el (o de la, dependiendo del jugador) Comandante Shepard lleva grabado en su traje.

Aunque ya de por sí 'Mass Effect' es un juego divertidísimo de disparos espaciales y space opera, se hizo mundialmente conocido porque podías tener relaciones sexuales con prácticamente cualquier personaje si seguías caminos muy concretos, sin importar el género o la procedencia (y de paso convirtió a Garrus en un fetiche un tanto extraño). Vamos, que además de darnos acción por un tubo, la serie de Prime Video nos va a dar salseo. ¿Qué más quieres?

De momento, tanto la trama como el equipo son un misterio, pero sabemos que el guionista será Daniel Casey, un relativo novato cuyo libreto más conocido hasta ahora ha sido el de 'Fast & Furious 9'. Y ahora es solo cuestión de esperar a saber más. Mientras en BioWare siguen preparando 'Mass Effect 5', aún sin fecha de lanzamiento, en el streaming ya se han puesto manos a la obra para que, después de siete años sin saber nada de la saga (y con un último título, 'Andrómeda', bastante decepcionante), la Normandía vuelva a surcar el cielo.

