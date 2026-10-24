Las 4 mejores películas nuevas de Amazon Prime Video en octubre de 2026. Una joya indiscutible de Peter Jackson, un entretenidísimo thriller de acción y más

En Espinos hemos iniciado la tradición mensual de repasar el mejor cine que llega a Prime Video y ahora es el momento de centrar nuestra atención en las 4 mejores películas nuevas que han llegado al servicio de streaming de Amazon en octubre de 2026. Como siempre, entren tanto producciones originales como la llegada de estrenos recientes en cines y cintas de antaño.

Os recuerdo que también podéis echar un vistazo al repaso de las 4 mejores de julio de 2026, otro con las 4 mejores de agosto de 2026 y uno más con las 4 mejores de septiembre de 2026, que quizá se os paso alguna entonces. Dicho esto, pasemos ya con las elegidas de octubre.

'Braindead, tu madre se ha comido a mi perro'

Algunos quizá ni sepan que Peter Jackson fue todo un maestro del cine gore mucho antes de tocar el cielo con la trilogía de 'El señor de los anillos'. El mejor exponente de ello es esta maravillosa salvajada que mezcla terror y humor con mucha mala leche y un mal gusto incuestionable para gozo y disfrute de cualquier espectador que sepa apreciarlo.

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'El amor de tu vida'

Una espléndida Margaret Qualley lidera este drama romántico sobre el duelo tras la muerte de un ser querido, pues cada uno reacciona de formas distintas. Aquí se parte de un enfoque llevándolo al extremo, pero a la hora de la verdad acaba siendo un melodrama luminoso bastante correcto, pero lejos del nivel que exhibe su protagonista.

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'El sueño americano'

Una simpática película francesa basada en la historia real de dos hombres que soñaron con convertirse en grandes representantes de jugadores de baloncesto en Francia y cómo lo consiguieron. Con un uso muy acertado del humor para que uno conecte más con ellos, es cierto que comete algún que otro error de bulto -ciertos temas de la banda sonora de Dédouze llegan a resultar irritantes-, pero en líneas generales es un pasatiempo tan sencillo como efectivo.

Crítica de 'El sueño americano' | Verla en Prime Video

'Normal'

Bob Odenkirk dio la sorpresa como héroe de acción con 'Nadie' y su secuela, algo que aquí se aprovecha para ofrecer un thriller que se cuece a fuego lento, pero a cambio ofrece mucha diversión por el camino. Además, no falta la gran explosión de violencia que todo el mundo espera desde los primeros minutos, pero bien integrado en la trama y con un sabor más a cine de antaño.

Crítica de 'Normal' | Verla en Prime Video

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