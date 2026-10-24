Las 7 mejores películas de Hirokazu Koreeda y dónde verlas en streaming

Durante largo tiempo se le ha considerado uno de los herederos más directos de Yasujirō Ozu gracias a su estilo de drama más intimista y observacional. Pero hay muchos más detalles fascinantes en el cine de Hirokazu Koreeda que no se circunscriben únicamente a lo oriental, tomando también de gente como Ken Loach esa perspectiva especial para contemplar historias que tienen lugar en la precariedad o que están afectadas de una manera u otra por la aceptación de mantras neoliberales del capitalismo.

De esa combinación sale no sólo uno de los grandes expertos en retratar una Japón cambiante, sino también un maestro cinematográfico que sabe llenar de vida sus películas. Su obsesión por las familias, especialmente aquellas que se salen de lo convencional, marcan una filmografía bastante importante con muchas obras excelentes. Estas son algunas de ellas, y todas se pueden encontrar para ver en streaming.

‘Maborosi’ (’Maboroshi no hikari’, 1995)

Reparto: Makiko Esumi, Takashi Naitô, Tadanobu Asano, Gohki Kashiyama, Midori Kiuchi.

Su primer largometraje de ficción es donde más se ganó las comparaciones con Ozu, desplegando una fabulosa quietud en la puesta en escena que luego permite sacar las emociones más profundas sin aspavientos. Puro proceso de la pérdida y sus ramificaciones casi interminables con momentos que cortan la respiración.

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‘After Life’ (’Wandafuru raifu’, 1998)

Reparto: Arata Iura, Erika Oda, Susumu Terajima, Takashi Naitô, Yusuke Iseya.

Koreeda nunca quiso circunscribirse únicamente al presente y a la realidad, aunque quisiera capturar sus implicaciones. ‘After Life’ es pura belleza cinematográfica donde el arte se vuelve alegoría a través de la recreación de recuerdos de gente que quiere preservar uno en el más allá. Una obra maestra a la hora de tratar la memoria y la muerte entre la imaginación emocionante y la burocracia más risible.

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‘Nadie sabe’ (’Dare mo shiranai’, 2004)

Reparto: Yûya Yagira, Ayu Kitaura, Hiei Kimura, Momoko Shimizu, Hanae Kan.

La aclamación definitiva le llegó a Koreeda gracias a este retrato vital y familiar capturado en un coming of age ejemplar. De mimbres familiares nada convencionales hace estudio de la perspectiva infantil de una manera extraordinaria, desarrollando cualidades que llevaría consigo en otras grandes obras posteriores.

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‘Still Walking’ (’Aruitemo, Aruitemo’, 2008)

Reparto: Hiroshi Abe, Yui Natsukawa, You, Kazuya Takahashi, Yoshio Harada, Kirin Kiki.

Una aproximación a vivencias personales donde toca una familia de cimientos más tradicionales, pero donde se vive de una manera que desmonta lo que se asumía como tradición. Con muchos silencios que hablan a alto volumen, y diálogos de increíble riqueza sin llegar a ser obvios (aunque sí cotidianos), Koreeda hace un impresionante trabajo coral donde vuelve a ganarse las comparaciones con Ozu.

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‘De tal padre, tal hijo’ (’Soshite chichi ni naru’, 2013)

Reparto: Masaharu Fukuyama, Machiko Ono, Yôko Maki, Lily Franky, Jun Kunimura.

Si consideramos al japonés como un gran cineasta de considerar lo familiar y de observar los cambios de oriente en el presente, entonces su obra definitiva es este melodrama pausado pero incisivo. Un estudio de esa eterna cuestión sobre qué pesa más en la crianza, lo genético o lo educativo, y qué significa realmente tener una familia.

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‘Nuestra hermana pequeña’ (’Umimachi Diary’, 2015)

Reparto: Haruka Ayase, Masami Nagasawa, Suzu Hirose, Kaho, Ryôhei Suzuki.

A Koreeda se le da muy bien capturar esos lazos que atan a las personas, y también las barreras interpuestas involuntariamente entre ellas. Aquí una revelación hace replantearse a un grupo de hermanas que conexión mantenían realmente con sus padres y cómo les ha moldeado para afrontar la vida, tocando el trauma con impresionante calidez para introducirnos maravillosamente en lo dramático.

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‘Un asunto de familia’ (’Manbiki kazoku’, 2018)

Reparto: Kirin Kiki, Sôsuke Ikematsu, Lily Franky, Moemi Katayama, Sakura Ando.

El cineasta japonés consiguió una de sus obras más aclamadas cuestionando más que nunca lo familiar como algo que va más allá de lo sanguineo. Su película, ganadora de la Palma de Oro, explora realidades en los márgenes con una cercanía asombrosa y de enorme belleza, conectándonos increíblemente con personajes que rara vez están presentes en el cine, mucho menos siendo protagonistas.

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