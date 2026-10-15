Hirokazu Koreeda regresa con la tierna 'Kakeru', una irregular fábula de ciencia ficción que tan solo podría ser real en Japón

Hirokazu Koreeda ha tenido un año muy movido, y durante el pasado Festival de Cannes vino con dos películas muy diferentes bajo el brazo. Por un lado está la adaptación en acción real de 'Look Back', el manga de Tatsuki Fujimoto, y por otro llega su incursión en el terreno de la ciencia ficción con 'Kakeru'.

Esta peculiar fábula, un tanto distópica, se ambienta en un futuro cercano y sigue a Otone y Kensuke, una pareja que perdió a su hijo hace un par de años y aún siguen lidiando con el duelo. Entonces les llega una oferta única para traerlo de vuelta.

Inquietante pero única

'Kakeru', que también ha sido conocida como 'Sheep in the Box' y 'Hako no Naka no Hitsuji', llega a nuestros cines este 16 de octubre. Se trata de un drama familiar que arranca cuando a la pareja protagonista les ofrecen un robot humanoide creado a partir de imágenes de su hijo Kakeru, quien falleció en un accidente hace dos años.

Aunque Kensuke al principio no está muy por la labor, termina cediendo por el bien de su esposa y ambos empiezan a convivir con este nuevo Kakeru. Aunque pronto queda claro que no es su hijo, sino un niño diferente con su propia consciencia e intereses y que, evidentemente, no va a reemplazar al hijo que perdieron ni va a sanar mágicamente las heridas familiares que siguen abiertas.

'Kakeru' es una de esas películas que solo podrían pasar en Japón, y que en cierta manera solo funcionan con la ternura e inocencia de Koreeda. Tengo que decir que era un tanto desconfiada, y desde el primer momento me inquietaba demasiado la idea de un niño robot, con lo que buscaba el momento inevitable en el que algo se va a torcer, o se va a volver una máquina asesina, o que simplemente va a ocurrir algo devastador, con un giro clásico del cine estadounidense.

Nada más lejos de lo contrario, porque 'Kakeru' es emocional y encantadora, aunque devastadoramente triste por la situación que ha tocado vivir a sus protagonistas. Una fábula de ciencia ficción tremendamente tierna que explora la eterna pregunta de si las máquinas y los robots tienen alma y corazón, y desde luego tanto Kakeru como la película en sí te deja roto en varios frentes y reflexionando sobre el tema con su propia respuesta.

Es una exploración del trauma familiar, y de cómo una serie de eventos traumáticos puede fraccionar a una pareja, sumándose a todos los problemas que vienen arrastrando desde años. Aunque, claro, ciertos temas en realidad se deberían arreglar yendo a terapia y aireándolos hablando, pero 'Kakeru' también es muy fiel y realista con los límites permitidos en la sociedad japonesa, incluso en el futuro... Y la mejor opción mara algunas cosas sigue siendo poner un parche con un robot.

Eso sí, a Koreeda, que vuelve a ponerse completamente al frente como guionista, director y editor, a veces se le hace un poco bola su propia película. Reiterando, reiterando y repitiéndose demasiado con temas que ya nos está mostrando activamente, con personajes sobre explicando sus acciones y pensamientos, y sin embargo dejando demasiados cabos sueltos sin explorar.

Una de esas películas a las que les sobra media hora, y a la vez la hubiera necesitado en otros frentes. 'Kakeru' se toma su tiempo para presentarte a la familia de Otono, Kensuke y su nuevo hijo y que te encariñes con ellos, aunque pega un bajón descomunal alargando innecesariamente las tensiones de convivencia y resolviéndolo todo de manera precipitada en su último tramo con un as casi sacado de la nada.

Sin demasiados sobresaltos, aireando poco a poco los dramas del pasado para resolverlos felizmente... Aunque sin mojarse demasiado con algunos de los problemas éticos que él mismo plantea.

Aún así, 'Kakeru' es una película tierna que te va a dejar el corazoncito blandito y un poco pocho, en la que especialmente Haruka Ayase brilla sosteniendo ella sola todo el peso emocional. Una interesante incursión en el terreno de la ciencia ficción por parte de Koreeda, y que demuestra que la unión entre tecnología y naturaleza en realidad no es imposible ni descabellada.

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