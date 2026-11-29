Recuerdo perfectamente la primera vez que vi 'Avaricia', de Erich Von Stroheim. Fue en la universidad, en una mediateca algo cutre, en una televisión diminuta donde se reproducía el VHS grabado de una emisión en La 2. No necesitaba más para sentirme fascinado por una obra magna, una de las mejores películas de la historia del cine, una obra maestra absoluta de 2 horas y 20 minutos que podría haber sido incluso mejor. Sí, y mira que es difícil.

Un productor avaricioso

Basada en la novela 'McTeague', que en 1899 publicó Frank Norris y que ya fue adaptada en 1916 en 'Life's Whirpool', una película ahora perdida que la crítica odió, 'Avaricia' se concibió como una obra donde su director iba a hacer gala de una libertad artística sin precedentes. Para ello, Von Stroheim escribió un gigantesco guion de 300 páginas que servía, además, como guion técnico, ya que aclaraba cada movimiento de cámara y encuadre. Solo buscaba la perfección, y para ello creó un puñado de subtramas y personajes que la hacían, siendo generosos, difícil de rodar.

En total, Von Stroheim, que había prometido que haría la película a un coste bajísimo, acabó rodando 85 horas de metraje a lo largo de más de medio año. Por supuesto, el presupuesto se fue por las nubes, entre otras cosas, porque el rodaje fue una locura: se grabaron escenas a 51 grados en el Valle de la Muerte (llevando a una muerte y 14 hospiralizaciones), el director acabó colapsando en el set tras 24 horas trabajando y uno de los actores, Jean Hersholt, acabó en el hospital con una hemorragia interna tras perder 12 kilos. El curso de prevención de riesgos laborales, a la porra.

Pero todo mereció la pena, porque Von Stroheim había creado una obra magna, la que consideraba su obra maestra. Eso sí, tardó un año entero en editarla a su gusto, y, aunque había firmado que la película tendría una duración estándar, se resistía a reducir el metraje, convencido de que su libertad artística estaba por encima de todo. Solo doce personas llegaron a ver el primer montaje de unas 8 horas de duración, y la mayoría salieron alucinando. Es más: resaltaron que, probablemente, nadie haría nunca una película mejor que esta. Si te estás preguntando cómo puedes verla, la respuesta es... que no puedes.

El buen Von

Aunque hay quien dice que Von Stroheim quería cortar la película a la mitad de duración, lo cierto es que le costó quitar secuencias porque se resistía a utilizar intertítulos que explicaran lo que se veía, diciendo: "Cuando haces algo así tienes subtítulos ilustrados en lugar de una película". En todo caso, el 18 de marzo de 1924 dejó su película reconvertida a 24 rollos (unas 4 horas y media), con la idea de proyectarla dividida en dos noches. Y ya está. Eso es todo lo que podía hacer, como le dijo a los directores de su estudio, la Goldwyn Company: no podía cortar ni un fotograma más.

La historia no tiene final feliz (sobre todo para nosotros), porque los productores insistieron en que siguiera bajando y bajando de duración. Grant Whytock, el editor de Von Stroheim, acabó cortándola hasta las 3 horas, destruyendo por las buenas toda una subtrama. Pero bueno, lo habían conseguido: los responsables del estudio estaban contentísimos con la calidad de este nuevo montaje... pero tenían miedo de que el público nunca fuera a ver una película tan larga (ay, si vieran la realidad actual). Y en medio de esta incertidumbre, el caos: la Goldwyn Company se fusionó con MGM y pusieron al mando de 'Avaricia' al enemigo número 1 de Von Stroheim: Irving Thalberg.

La primera reunión entre el director y Louis B. Mayer, líder del estudio (y al que no le gustaba la película por considerarla excesivamente pesimista y sin glamour), terminó con este propinando un puñetazo a Von Stroheim después de que dijera que todas las mujeres eran unas putas. Un desquicie absoluto que culminó con una última edición por parte del estudio, que la dejó en 10 rollos, o sea, la versión que se proyectó en cines comerciales de 2 horas y 20 minutos y que aún llegó a cortarse más para poder proyectarse en sitios más conservadores. Obviamente, el autor de la película cortó toda relación con ella, y seguramente a día de hoy se habría puesto el mítico "Alan Smithee" para evitar que le relacionaran con ella.

Sucia, vil y pútrida, pero no avariciosa

En total se perdieron dos subtramas al completo, más contexto para el amor entre McTeague y Trina y un desarrollo mejor para la caída en los infiernos de ella. Y al final, Thalberg, por más que nos fastidie, tenía razón: la crítica odió 'Avaricia' por considerarla "la película más sucia, vil y pútrida de la historia" y el público la convirtió en un fracaso, recaudando apenas 274.827 dólares, la mitad de lo que costó. Con el tiempo, como sabemos, consiguió el estatus de película de culto, la única de la que Von Stroheim estaba realmente orgulloso.

Sin embargo, MGM se negó a conservar correctamente la versión de 8 horas, creyendo que a nadie le interesaría, y hoy por hoy es una de las pérdidas más grandes de la historia del cine. Lo único que tenemos es el guion y algunas fotografías de escenas perdidas con las que hay quien ha intentado hacer un remontaje de hasta cuatro horas, pero hay una puerta abierta a la esperanza en base a rumores imposibles de comprobar.

Hay quien dice que hay una copia en Sudamérica que se proyecta una vez al año, que hay un millonario tejano con una copia en propiedad, que se encontró una copia en Berlín durante la II Guerra Mundial, o que alguien la compró de casualidad en una venta de cosas de segunda mano. Sin embargo, ninguna es real (que sepamos). Lo que sí está documental es que Von Stroheim pidió el montaje sobrante, y según él mismo, lo quemó. Es más: MGM quemó una gran cantidad de sus negativos, sin encontrarle mucho valor, para sacar la plata del nitrato.

Más de 100 años después es casi imposible que vayamos a ver algún día 'Avaricia' como merece. Ay, Von Stroheim. Te habría encantado el concepto "director's cut".

En Espinof | Hoy se cumplen 130 años de la llegada del cine a España. "Una perfección tal que no cabe más allá" que terminó en las barracas de las ferias ambulantes

En Espinof | Las mejores películas de cine de culto de la historia