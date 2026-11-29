Es curioso cómo, al ver una película, un rostro relativamente conocido puede pasar completamente desapercibido si pertenece a una personalidad ajena al medio cinematográfico, especialmente cuando se trata de un cameo sin un peso específico en la trama. Pues bien: con el paso de los años, la trilogía 'Regreso al futuro' continúa siendo una mina de oro para redescubrir algunas de sus escenas a través de sus estrellas invitadas.

El rey del slap

La franquicia, cuya primera piedra la puso Robert Zemeckis en un ya lejano 1985, ha contado con un buen puñado de celebridades invitadas en sus tres fantásticas entregas, pero hoy vamos a centrarnos en una cuya identidad, personalmente, nunca había detectado hasta la fecha. Hizo acto de presencia en 'Regreso al futuro II' y su nombre no es otro que Michael Peter Balzary.

Esta simple referencia puede que no diga demasiado, pero cuando matizamos que es uno de los mejores bajistas de nuestro tiempo, que es australiano, que es miembro de los Red Hot Chili Peppers y que es mundialmente conocido como Flea, la cosa cambia. Pues bien, el de Melbourne tuvo su minuto de gloria en este clásico moderno de la ciencia ficción dando vida a Douglas J. Needles, el rival de Marty que le desafía a una carrera de coches tras llamarle gallina.

Pero ojo, porque Flea repetiría su rol en 'Regreso al futuro III' acompañando a otras estrellas de rock de la talla de los ZZ Top, que cerraron una cadena melómana iniciada por el mismísimo Huey Lewis —sí, del que habla sin parar Patrick Bateman en 'American Psycho'— en la primera parte, donde interpretó a un juez de la presentación de la banda de música de Marty.

En lo que respecta al bueno de Balzary, hay que reconocer que su filmografía ha sido de lo más extensa y sorprendente. Además del cameo de marras, también participó en títulos como 'El gran Lebowski' —donde encarnó a uno de los nihilistas—, en 'Miedo y asco en Las Vegas', en 'Baby Driver', en la serie de 'Obi-Wan Kenobi', en 'Babylon' e, incluso, en el el remake de 'Psicosis' de Gus Van Sant. Porque Flea es mucho más que el rey del slap.

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