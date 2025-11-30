Este chiste de 'Regreso al futuro III' dura un segundo y tienes que conocer bien a Clint Eastwood para entenderlo

Antes del 9 de enero de 1959, Clint Eastwood no era nadie en la industria. Sí, había salido en varias series y películas, pero siempre como inevitable secundario fácil de olvidar. Sin embargo, en esa fecha se estrenó 'Rawhide' ('Cuero crudo' en España) y su vida cambió para siempre: solo era el secundario de Eric Flaming, pero cuando terminaron los 217 episodios, seis años después, ya se había convertido en toda una estrella. Sin embargo, esta historia es de sus años oscuros, aquella época donde era un soldado que acababa de llegar de la Guerra de Corea en busca de un trabajo.

Clint Eastwood contra el monstruo

Cuatro años antes de fichar por 'Rawhide', Eastwood iba recorriendo los castings de Estados Unidos, esperando, con suerte, algún papel que le ayudara a subsistir. Tras varias intentonas sin éxito, finalmente Jack Arnold le dio una oportunidad: un papel pequeño, sin acreditar, en 'El regreso del monstruo', la secuela de 'La mujer y el monstruo' que tuvieron que montar a toda prisa tras el éxito inesperado de aquella.

Arnold no tenía ninguna gana de hacer esta secuela, pero se puso manos a la obra. Como buen machaca del cine, el director llegó a rodar otras tres películas estrenadas en 1955: 'Tarántula', 'El hombre de Bitter Bridge' y la vilipendiada 'Regreso a la Tierra', además de 3 episodios de la serie 'Science Fiction Theatre'. Como imaginaréis, no le puso precisamente todo su cariño a 'El regreso del monstruo', que los productores insistieron en rodar en 3D para ver si conseguían revitalizar el formato, ya en clara decadencia.

Eastwood, como adivinaréis, no saltó a la fama por su papel de científico sin apenas frases. El público de la época estaba mucho más entretenido pensando en otras cosas: 'El regreso del monstruo' se planteó como un simple entretenimiento de sesión doble junto a 'La mujer serpiente', y dio el suficiente dinero como para justificar una tercera parte, 'El monstruo vengador' ('The creature walks among us') que supuso el último clavo en las películas de monstruos de Universal. Y es posible que a estas alturas de artículo os estéis preguntando "¿Pero qué tiene que ver esto con 'Regreso al Futuro'?".

Regreso al presente

35 años después del debut de Clint Eastwood en el cine ya se había convertido en toda una institución de Hollywood gracias a la Trilogía del Dólar, 'Fuga de Alcatraz', 'Harry el Sucio' o 'El sargento de hierro'. No había nadie en el mundo que no conociera su cara, su manera de actuar o sus clásicos westerns. Y en aquel 1990, Robert Zemeckis le utilizó como broma recurrente en 'Regreso al Futuro III', donde Marty McFly se hacía llamar "Clint Eastwood" en su viaje a 1885 con la esperanza de que sus tatara-tatarabuelos no le pillen.

Pero la referencia que nos interesa está antes, cuando Michael J. Fox sale del cine en 1955 vestido con un traje de western ridículo. En ese momento dice "Claro que he visto películas del Oeste, Doc, pero Clint Eastwood nunca iría con esa pinta". Entonces se gira hacia las películas que se proyectan en ese momento y afirma "Ah, claro, tú aún no le conoces". ¿Cuáles son esas películas? Exacto: 'Tarántula' y... 'El regreso del monstruo', la auténtica primera aparición de Eastwood en una pantalla.

Todos estos chistes tenían, eso sí, el beneplácito del actor y director. Bob Gale y Robert Zemeckis se preocuparon de contárselo antes de empezar a rodar y no solo le gustaron, sino que agradeció que le preguntaran. Por cierto, antes de terminar, tengo un pequeño dato con el que vas a sentirte muy, muy mayor: estamos ahora a la misma distancia de 'Regreso al Futuro III' que 'Regreso al Futuro III' del inicio de la carrera de Clint Eastwood. ¡De nada!

