Michael J. Fox se negó en rotundo a que su cara apareciese en un videojuego de 'Regreso al Futuro'. Le cambiaron por otro actor y el resultado es vergonzoso

Hasta que en 2010 apareciera el videojuego episódico que servía como secuela de 'Regreso al Futuro III' (transcurría seis meses después del final de aquella película) no se puede decir que la saga de viajes en el tiempo tuviera la mejor de las suertes en el mundo gamer. De hecho, el juego original para NES es tan malo que Bob Gale, el guionista de la saga, dijo en varias entrevistas que los fans no deberían comprarlo bajo ningún concepto. Pero incluso en ese, su protagonista no tuvo ningún problema en aparecer. Tan solo hubo un título en el que Michael J. Fox se negó en redondo a licenciar su imagen: el pinball.

Regreso a los petacos

En 1990, 'Regreso al Futuro III' se convirtió en un exitazo inmediato: recaudó 245 millones de dólares, el público aplaudió los homenajes al western y afianzó a Doc y Marty, sus dos protagonistas, como una de las parejas más míticas de la historia del cine. Sin embargo, no todo era miel sobre hojuelas: Michael J. Fox, en el apogeo de su fama, había decidido que no todo valía para sacarse un dinero extra y se negó en rotundo a que su cara se utilizase para promocionar 'Regreso al futuro: El pinball', que apareció en todos los salones de juego de Estados Unidos unos meses después del estreno de la película.

De hecho, en la premiere de Los Angeles ya había varias máquinas de pinball, tal y como se puede leer en la crónica de Los Angeles Times de la época (donde Arnold Schwarzenegger afirma, por cierto, "Nunca creas a un estudio cuando dice que es la última"), pero nadie pudo comparar entre la semblanza que se veía en la máquina y la cara real del actor, porque no llegó a ir: estaba ocupado rodando 'Colegas a la fuerza'. Pero, si se hubieran fijado, se habrían dado cuenta de que la persona que estaba al lado de Christopher Lloyd, con las gafas de sol puestas, era alguien completamente distinto.

Cuando Fox se negó a aparecer en el pinball, fue inmediatamente sustituido por Brad Faris, el hijo del diseñador de arte de Data East, la empresa que lo fabricaba. Faris aparecía en la máquina en sí, pero en los anuncios el testigo lo cogía un tal Joe Kaminkow, que parece estar haciendo un cosplay cutre de Marty McFly. A su lado, en lugar de Christopher Lloyd, estaba Gary Stern, el entonces presidente de Data East Pinball. Y es digno de ver y preguntarse cómo es posible que alguien aprobara semejante dislate.

A nadie pareció importarle demasiado, porque se llegaron a producir 3000 unidades de la máquina y a día de hoy sigue siendo recordada por los aficionados al género. Eso sí, nadie sabe muy bien cuál es el motivo por el que Fox se negó a aparecer en la máquina: la hipótesis más popular es que su contrato con Universal había terminado porque su siguiente película la rodaría con Warner, pero no está claro. ¿La parte buena? Creó una anécdota de un Marty alternativo que puede sustituir a la ya manida de Eric Stoltz. Algo es algo.

