'Regreso al futuro': Christopher Lloyd confiesa que no veía muy claro que Michael J. Fox fuera a funcionar como Marty McFly

Hay muchos personajes a los que es prácticamente imposibles imaginar a otro actor interpretarlos, especialmente cuando las películas o series que protagonizan son iconos de toda una generación. 'Regreso al futuro' marco un antes y un después para Michael J. Fox y nos cuesta muchísimo pensar en que otro actor podría haber sido Marty McFly... pero es que Fox no fue para nada la primera opción con la que trabajó el estudio.

A donde vamos no necesitamos carreteras

'Regreso al futuro' fue todo un éxito inesperado para Robert Zemeckis y el estudio, tanto que dio pie a una trilogía completa y convirtió a Michael J. Fox en una estrella de Hollywood. Y sin embargo, originalmente se fichó a otro actor para encarnar a Marty en esta comedia adolescente con viajes en el tiempo.

El Marty McFly original fue Eric Stoltz, que se había ido haciendo un hueco en Hollywood y sería nominado a un globo de oro por su trabajo en 'Mask'. Stoltz llegó a completar casi seis semanas de rodaje, pero se ve que tenía un enfoque demasiado serio que no terminaba de funcionar en la película ni con sus compañeros de reparto, así que finalmente fue reemplazado por Michael J. Fox.

A pesar de que a la larga fue una buena decisión, Christopher Lloyd no veía muy claro eso de reemplazar a Stoltz y tenía sus reservas con que Fox se uniese al equipo.

"Stoltz es un actor maravilloso, yo no tenía ni idea de que iban a cambiar nada", recordaba recientemente Christopher Lloyd en una entrevista con GQ. "Una noche estábamos rodando la escena del centro comercial del principio y nos pidieron que fuésemos a una de las caravanas a eso de la una de la mañana... [Steven] Spielberg estaba allí y anunció el cambio".

¡Esto es muy fuerte, Doc!

Eso sí, las dudas de Lloyd no eran necesariamente sobre la capacidad actoral de Fox, si no de la suya propia, ya que le preocupaba no poder volver a hacer igual de bien las escenas de Doc y Marty que ya había rodado con Eric Stoltz.

"Mi mayor miedo, porque estaba trabajando mucho para que Doc funcionase bien... Pensé que no sabía si podía hacerlo todo de nuevo, me preocupaba. Pero al final todo funcionó bien", continuó el actor. "Decidieron que necesitaban a alguien con una vis cómica. Y con Michael... tuvimos esta química que se mantuvo todo el tiempo".

El perderse el tren de 'Regreso al futuro' no significó el final de la carrera de Stoltz, que ha participado en muchísimas películas y series de televisión desde entonces. Por su lado, Christopher Lloyd y Michael J. Fox han seguido siendo amigos desde que terminó su trabajo en la trilogía de Zemeckis y se han reunido a menudo para celebrar los aniversarios de las películas.