Los cambios en la dirección de DC Studios con la salida de James Gunn y Peter Safran deja un futuro incierto para muchas de sus producciones. Una de las mayores perjudicadas podría ser 'Linternas', que a nivel personal me ha parecido una de las mejores series de este 2026 y desde luego una introducción brillante al universo de los Linternas Verdes en este nuevo Universo DC.

Una serie detectivesca con sus buenos puntos de ciencia ficción, un reparto brillante y más de un misterio aún por resolver. Entre otros, el personaje de Laura Linney, que para mí continúa generando más preguntas que respuestas.

¡Este artículo contiene spoilers sobre la primera temporada de 'Linternas'!

Jugando a varias bandas

Linney hace su aparición en el tercer episodio de la temporada, que muestra el pasado de John Stewart y cómo sus padres se han pasado toda su vida preparándole para ser el sucesor natural de Hal Jordan. Criando a su hijo sin miedo para poder convertirse en Linterna Verde, y todo empieza con la llegada de una representante de los Guardianes del Universo.

En los subtítulos, esta mujer es llamada "Lianna", aunque su nombre nunca se llega a escuchar realmente en todo 'Linternas'. Y a lo largo de toda la vida de John, Lianna está muy pendiente de su trayectoria y contacta con sus padres a menudo, siendo finalmente quien le da la orden de quitarle el anillo a Hal Jordan.

Según Lianna, Hal se ha ido convirtiendo en un problema cada vez mayor. Especialmente cuando ha ido ignorando órdenes directas de los Guardianes y plantándoles cara repetidas veces al visitar a Sinestro en su prisión o inmiscuirse demasiado en asuntos de la Tierra. Pero, como los lectores de los cómics saben, los argumentos de Lianna tienen más agujeros que un colador.

En los cómics de DC, los Guardianes tienen control sobre los anillos, por lo que la intervención de John no debería ser necesaria para arrebatarle a Hal su anillo de poder. Además, también tienen poderes telepáticos, con lo que Lianna debería poder contactar con él directamente en lugar de recurrir a mensajitos mediante sus padres.

Las acciones de Lianna y su animadversión contra Hal no tienen demasiado sentido, dependiendo de qué etapa de los cómics usemos como referencia. Aunque llegado el momento habría otras formas de castigarle o retomar el control sobre su Linterna Verde sin la necesidad de que John interviniese: despojándole de su rango, revocándole los permisos y accesos a nivel galáctico, o incluso quitándole el anillo llegado el momento.

Ahora bien, quizás 'Linternas' se está guardando algún que otro secreto de cara a una hipotética segunda temporada. Hay muchos misterios que siguen en pie sobre Sinestro el pasado de los Linternas, así que es posible que Lianna esté actuando bajo su propia agenda al margen del resto de Guardianes.

Esto explicaría por qué necesita usar a John para librarse de Hal, sobre quien estaba perdiendo el control. Si Lianna es en realidad una agente doble o una Guardiana que ha dejado atrás la organización, tendría sentido que no tenga acceso a todos los poderes y habilidades que debería poseer.

Al fin y al cabo, el universo de DC es gigantesco y todavía nos quedan muchos rincones por explorar. Esperemos que 'Linternas' tenga su merecida segunda temporada, y Lianna y Laura Linney se vuelvan a dejar caer por ella para sacarnos de dudas.

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