'Linternas' se juega su futuro: La temporada 2 dependerá de una condición clave

El futuro de 'Linternas' sigue en el aire. Pese a la buena acogida de la crítica y sus sólidos datos de audiencia, la serie de HBO todavía no ha recibido luz verde para una segunda temporada. Peter Safran, codirector ejecutivo de DC Studios, ha aclarado que la renovación no está garantizada y que el equipo creativo tendrá que demostrar que existe una historia capaz de mantener el nivel de la primera entrega.

"Si somos capaces de idear lo que creemos que sería una digna sucesora de una primera temporada tan querida y magnífica, eso será lo que determine si hay una segunda temporada", ha explicado Safran en una entrevista con Collider. El directivo también ha adelantado que la decisión definitiva se conocerá antes de que termine el año.

La postura de DC deja claro que el rendimiento de la ficción no será el único factor determinante. Aunque 'Linternas' ha conseguido devolver a los Green Lantern al centro de la conversación entre los fans, la compañía no quiere continuar la historia simplemente por el éxito de su debut. La prioridad es encontrar una propuesta que esté a la altura de lo que ya se ha contado.

"Esta ha sido una gran temporada de televisión basada en una propiedad que había quedado bastante dañada desde 2011, ¿verdad?", ha señalado Safran. El responsable de DC Studios considera especialmente satisfactorio que la producción de HBO haya contribuido a recuperar la imagen de los Green Lantern y a situarlos de nuevo en un lugar positivo dentro de la cultura popular.

Con los pies en la Tierra

Mientras llega la decisión, el equipo de guionistas ya ha empezado a explorar posibles caminos para una continuación. Chris Mundy, responsable de la serie, ha confirmado que se han puesto sobre la mesa distintas ideas para una eventual segunda temporada.

Mundy ha explicado que el planteamiento pasaría por conservar el enfoque realista de la ficción y ampliar progresivamente su universo. "La historia que continuemos contando probablemente seguirá estando ambientada en la Tierra", ha comentado el guionista, que también ha recordado que la serie ya ha demostrado que sus personajes pueden abandonar el planeta.

Kyle Chandler como Hal Jordan en 'Linternas'

"Queríamos que todo tuviera una base sólida y realista para después ir añadiendo otras capas", ha detallado. La misma filosofía se aplicaría a la introducción de nuevos miembros de los Green Lantern, con una expansión gradual del universo narrativo en lugar de presentar todos sus elementos de golpe.

En cuanto al equipo creativo, Mundy estaría de vuelta como showrunner si la renovación sale adelante. Vanessa Baden Kelly también regresaría, mientras que Damon Lindelof y Tom King no formarían parte de esta nueva etapa. Entre los nuevos guionistas previstos figuran Christopher Cantwell, Nakkiah Lui, Zack Whedon y Selwyn Seyfu Hinds.

¿El final de Hal Jordan?

La posible cancelación tampoco supondría necesariamente el final de las aventuras de John Stewart, interpretado por Aaron Pierre. El personaje continuará su recorrido en 'Man of Tomorrow', aunque el futuro de Hal Jordan plantea más interrogantes después del desenlace de 'Linternas'.

Preguntado por el significado de la escena final en la que John carga el anillo y por si la última aparición de Hal, en forma de holograma, supone una despedida definitiva del veterano héroe, Safran ha preferido mantener la incógnita: "No puedo pronunciarme sobre lo que significa que John cargue el anillo al final de la temporada".

Por ahora, DC Studios no cierra ninguna puerta, pero tampoco promete una continuación. La decisión llegará antes de que acabe el año y dependerá de que los responsables de la serie encuentren una historia que justifique volver a ponerse el anillo.

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