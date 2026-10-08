El final de 'Linternas' confirma una teoría que traía de cabeza a los fans toda la temporada. Aún así, nos deja con un giro cargado de esperanza

Tras una primera temporada espectacular, esta semana nos hemos despedido de 'Linternas'. La serie de HBO ha supuesto un vistazo muy prometedor al nuevo Universo de DC que andan cociendo James Gunn y Peter Safran, con una introducción ideal para quienes llegan de nuevas al lore del Cuerpo de Linternas Verdes.

Gran parte de la temporada ha girado en torno a la búsqueda del último Manhunter escondido en la Tierra. No se ha resuelto de manera fácil ni rápida para nadie, aunque el último capítulo ha resultado tremendamente satisfactorio y cumplido algunas teorías que los fans venían elaborando desde hace varios capítulos.

¡Atención! Este artículo contiene spoilers del capítulo 8 de 'Linternas'

Tirando con el corazón

'Linternas' nos ha llevado a través de varias líneas temporales, centrándose principalmente en los eventos ocurridos en Rushville en 2016 con Hal Jordan y su pupilo John Stewart a la caza de un Manhunter exiliado. La otra mitad de la trama ha girado en torno a la muerte del propio Jordan en 2026, que demostró que a la investigación de la década pasada le habían quedado varios cabos sueltos.

En el episodio 4 de la temporada se desveló que Zoe Macon era el Manhunter, una especie creada por los Guardianes para ejecutar su justicia y que habían sido exterminados. Zoe había conseguido sobrevivir, creando un sistema de alianzas y protección en Rushville, con todo el pueblo dispuesto a morir por ella cuando llegase el momento.

El capítulo 5 culminó con la muerte de Zoe, la muerte de numerosos civiles y la destrucción parcial de Rushville. Pero también nos dejó una pista importante: Zoe no era la única de su especie, y había muchas señales que apuntaban a su nieto Noah.

Los fans llevaban desde entonces teorizando sobre la naturaleza de Noah Macon, el hijo de la sheriff Kerry, por una escena clave que comparte con su abuela en la que esta le urge a recordar todas sus enseñanzas en el futuro. La propia Kerry explicó a Hal que Zoe le había dado "un milagro", y durante el episodio 8 se confirmó que Kerry había quedado embarazada con tecnología Manhunter tras conocer a Zoe.

El capítulo 8 de 'Linternas' mostró que Noah es efectivamente un tipo de Manhunter nacido de una humana. Y aunque lo predecible era que Noah Macon fuera un alienígena sediento de sangre que busca resarcirse por la muerte de su abuela y el daño a su pueblo natal, 'Linternas' se aleja de simplificar la historia tan fácilmente.

Noah es un Manhunter con un corazón humano, o al menos uno que ha aprendido a abrazar un lado humano. Gran parte de la temporada gira en torno a la crianza contra la naturaleza, también mostrando un interesante paralelismo con la "programación" con la que John Stewart ha sido machacado desde que era un niño.

Aunque en el caso de Noah, su programación ha sido el amor humano de su madre y quienes le rodeaban, lo que le ha dado una consciencia humana que se sobrepone a su naturaleza de Manhunter.

El propio Noah salva a Hal Jordan de la muerte con tecnología Manhunter, demostrando que su programación de Manhunter no lo es todo y que Noah es capaz de tomar sus propias decisiones para hacer lo correcto. Como el propio John afirma: "No eres un prisionero", aunque Noah tiene un largo camino por delante, con luchas internas constantes entre su naturaleza de Manhunter y su lado humano.

Habrá que ver si volvemos a ver a Noah en el futuro de DC y el 'Linternas'. Aunque por ahora John lo tiene claro: si sucumbe a sus peores instintos, ahí va a estar él como Linterna Verde para detenerlo.

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