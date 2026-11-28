Hay un fantástico gag de 'Los Simpson' donde Abe y Jasper sintonizan 'Heidi' en la radio y el locutor se traspapela, leyendo "Y aquella niña de sonrosadas mejillas creció y se convirtió... ¡En un hombre!". El chiste es gracioso, pero, además, quizá tenga cierta inspiración en la vida real, porque no es la primera vez que la niña alpina traspapela la programación. Concretamente, ocurrió en un suceso televisivo de 1968 que cambió el deporte para siempre por culpa de una película de 'Heidi' que destrozó a los fans del fútbol americano.

Abuelito, dime tú

En 1968, 'Heidi' aún no tenía los rasgos del anime creado por Isao Takahata: se trataba de una novela publicada por capítulos entre 1880 y 1881 por la autora Johanna Spyri y cuya representación más conocida por aquel entonces era la de Shirley Temple, que la interpretó a mediados de los años 30. Sin embargo, el 17 de noviembre de ese año, NBC había preparado la versión definitiva de la novela en una película televisiva protagonizada por Maximilian Schell, Jean Simmons y Michael Redgrave. Nadie imaginaba que algo tan inocente pudiera causar el descalabro que causó.

El programa que emitían antes en partes de la costa oeste no era ficción, sino un partido de fútbol americano entre los Oakland Raiders y los New York Jets (una especie de Barça-Madrid, por entendernos, con una rivalidad increíble), que tenía una franja de tres horas: los partidos raramente pasaban de las dos horas y media, por lo que nadie pensaba que este fuera a ser diferente. Sin embargo, a medida que se acercaban las siete de la tarde, el partido seguía sin terminar, mientras la violencia crecía en el campo de juego y el enfado se hacía más fuerte y evidente en las gradas en un encuentro eterno. Y a las siete de la tarde, mientras los Jets ganaban 32-29, cuando solo quedaba un minuto de juego, NBC empezó a emitir 'Heidi'.

Por aquel entonces, las centralitas de llamadas ya estaban colapsadas, tanto por gente que quería saber si emitirían el episodio hasta el final como por familias que habían llegado a casa pronto para ver la película. Si estáis imaginando que los fans del fútbol americano se enfadaron es porque aún no conocéis el resto de la historia: en el último minuto, los Raiders consiguieron, en los últimos 42 segundos, avanzar en el mercador hasta ganar 43-32, en uno de los finales más épicos que se recuerdan en la historia del deporte. Los aficionados de la costa oeste salieron a casa de sus vecinos, tratando de ver el final, pero todos tenían sintonizado lo mismo: 'Heidi'.

Por qué en una nube voy

NBC, sabiendo que había metido la pata al cortar el partido, añadió más carbón a la hoguera superponiendo, en la escena donde Clara está aprendiendo a andar, un aviso donde se indicaba el resultado final del partido. La historia interna es muchísimo más apasionante, y podría dar para un episodio de '24'. Chet Simmons, vicepresidente ejecutivo de NBC Sports, lo recordaba así un tiempo después.

Seguían promocionando 'Heidi', seguían promocionando 'Heidi'. Miraba a mi reloj, y me decía que no había manera de que 'Heidi' pudiera empezar a las siete. Julian Goodman, el presidente de la empresa, nos dijo antes del fin de semana que 'Heidi' tenía que empezar a la hora... Miraba a mi reloj, miraba a otra pared con relojes, miraba al partido y pensaba "No hay manera de que esto vaya a pasar".

Varias personas encargadas del partido trataron de llamar a Goodman, el director de NBC, a las 18.45 tratando que parara la emisión de la película, algo a lo que finalmente accedió justo a tiempo, afirmando que sus propias órdenes de emitir 'Heidi' pasara lo que pasara eran "una locura, una idea terrible". Sin embargo, cuando todo el mundo estaba enterado de que el partido no podía cortarse bajo ninguna circunstancia, otros ejecutivos de NBC dieron la orden de que la película empezara, ¡porque era lo que les habían pedido expresamente antes del fin de semana!

Dime por qué yo soy tan feliz

En tal lío, nadie avisó al supervisor, que sin una contra-orden directa de Goodman tenía órdenes de poner un anuncio de la película a las 18:58:20 y después conectar con la señal de Nueva York. Es exactamente lo que hizo, creando así un precedente único. Eso sí: aunque causó el cabreo de todo el mundo y obligó a mandar un comunicado pidiendo disculpas, salvó su puesto de trabajo. Como supo la mañana siguiente, si hubiera hecho cualquier otra cosa, NBC hubiera quedado a merced del patrocinador de la película, Timex, y Cline hubiera sido despedido sin mayor duda.

La cadena se rió de su "error" durante días, pero lo importante vino después: a raíz de lo ocurrido, se instaló un teléfono especial (conocido como el "teléfono Heidi") que permitía llamar sin ningún tipo de problema en las centralitas, permitiendo así que todos los partidos acabasen antes de continuar con el resto de la programación. Esta orden continúa hasta nuestros días, y se utilizó por primera vez el mismo 15 de diciembre de 1968, cuando NBC atrasó ocho minutos 'Las nuevas aventuras de Huckleberry Finn' por un partido interminable entre los Raiders y los San Diego Chargers. Entonces era algo rarísimo romper así porque sí con la agenda televisiva: ahora es completamente normal.

No es una solución perfecta, claro: a veces, partidos locales que han durado más de 45 minutos han obligado a conectar con la estación principal con la película de turno ya empezada. Por cierto, por si tienes curiosidad, los New York Jets y los Oakland Raiders acabaron ganando, respectivamente, los campeonatos del este y el oeste de Estados Unidos, y en su siguiente partido ganaron los neoyorquinos. Esta vez, Heidi no tuvo nada que ver.

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