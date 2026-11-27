Uno de los últimos grandes estrenos de Netflix en este 2026 es 'Mosquito Bowl: Un partido en plena guerra', una película bélica entre 'Salvar al soldado Ryan' y 'Pearl Harbor' que aspiraba a ser una de las joyas cinematográficas de la plataforma. Por desgracia, el nuevo trabajo tras las cámaras de Peter Berg se queda bastante lejos de conseguirlo.

Tomando como base una llamativa historia real, 'Mosquito Bowl: Un partido en plena guerra' vuelve a contarnos la historia de un grupo de personajes que se dejan seducir por la idea de convertirse en héroes en el frente. Sin embargo, aquí el verdadero gancho era un partido de fútbol americano disputado por los marines de Estados Unidos poco antes de la sangrienta batalla de Okinawa.

Intensidad sin fuerza

Sobre el papel, 'Mosquito Bowl: Un partido en plena guerra' lo tenía todo para brillar de forma individual dentro del género bélico al construirse alrededor de dicho encuentro. No es lo que sucede aquí, ya que el partido tiene un peso bastante reducido en las dos horas de metraje y ni siquiera tiene la intensidad suficiente como catarsis liberadora antes de que el horror de la batalla se adueñe de todo.

De hecho, 'Mosquito Bowl: Un partido en plena guerra' usa una estructura muy convencional más allá de que los protagonistas fueran estrellas universitarias del fútbol americano. Se ve cómo un hecho trágico les motiva a alistarse, las dificultades del entrenamiento -la vi con hermana y ella insistió bastante en lo mucho que le hacía pensar esa parte en 'La chaqueta metálica'- y tanto el horror como el sinsentido de la guerra. Todo ello marcado por un halo heroico con poco interés en ejercer algún tipo de crítica.

¿Qué es entonces lo que ofrece la película más allá de que en determinado momento jueguen partido de fútbol americano? Por desgracia, poca cosa, ya que la película pincha a la hora de crear una galería de personajes principales con las que uno conecte y se sumerja así en todo lo que vendrá a continuación, pero es que además también resulta demasiado esquemático y superficial en su tratamiento del campo de batalla.

Con eso no quiero quitar peso a las tragedias que allí sucedieron, pero una cosa es la potencia de la historia real y otra la forma de retratarlo en imágenes. Aquí parece que en todo momento se busca una potencia casi descontrolada con la que las imágenes arrastren todo lo demás. Eso ya crea un ritmo extraño que deja con la sensación de que pasan más cosas de las que realmente suceden, creando así una inexplicable sensación de agotamiento en la mente del espectador.

Por supuesto que es perfectamente válida la posibilidad de buscar crear cierto aturullamiento mental como forma de reflejar los horrores de la guerra, pero aquí parece más una consecuencia indirecta de querer tener la película en todo momento en lo más alto. Lo que falla es esa base necesaria para que nos importe y no acabe siendo, en el mejor de los casos, una simple aportación más al cine de guerra.

Esto también lleva a que los esfuerzos de Berg por encontrar un equilibrio entre el tratamiento espectacular de las imágenes bélicas propio del cine y el impacto emocional de la misma caigan en saco roco. Sí que hay momentos puntuales en los que se busca una mayor carga emotiva a través del trabajo de su esforzado reparto, pero incluso entonces hace gala de una grandilocuencia algo hueca que juega en su contra.

Por supuesto que 'Mosquito Bowl: Un partido en plena guerra' deja imágenes concretas muy poderosas visualmente -no se corta a la hora de mostrar el lado más traumatizante de la violencia bélica-, pues Berg ya ha demostrado en más de una ocasión lo habilidoso que es para ello, pero son oasis sin continuidad que solamente sirven para recordarte que aquí había material y talento para hacer algo mucho más estimulante.

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