En pleno 2026 podemos calificar la saga 'Crepúsculo' de muchas formas y, dependiendo de quién sea el encargado de hacerlo, los adjetivos serán más o menos positivos. Lo que está claro es que las aventuras y desventuras de Edward y Bella merecen ser etiquetadas como uno de los grandes fenómenos de la cultura pop del siglo XXI; lo que no veíamos venir es que uno de los calificativos que recibiría sería el de "visionaria".

La bola de cristal

Quien tampoco pudo prever este giro de los acontecimientos fue la directora Catherine Hardwicke, responsable de una primera entrega de la franquicia en la que, como una suerte de bola de cristal, se predijo que Robert Pattinson terminaría convirtiéndose en el mismísimo James Bond casi veinte años después en una escena que lleva días corriendo como la pólvora en redes.

En susodicho pasaje, Eric, interpretado por Justin Chon, habla sobre la temática del baile de graduación y suelta la frase "Gambling, tuxedos and Bond, James Bond". Tras su línea de diálogo, por corte, vemos como Pattinson, con unas gafas de sol y con su aire de guaperas, abre la puerta del coche a Bella ante la mirada de algunas curiosas.

Durante su última participación en The Kyle Buchanan Show, Hardwicke ha hablado sobre el origen de esta escena del siguiente modo:

Seguramente habréis visto en Internet esa escena [de Crepúsculo] en la que él [Eric] dice: “Bond, James Bond”, y luego se corta a Rob. Esa es la única escena en la que pensé: “Pongámonos las gafas de sol ese día”, y él salió del coche y tenía un aire tan elegante que inspiró la frase: “Bond, James Bond”.

[Justin Chon] lo improvisó un poco, y quedó genial porque realmente pensábamos que se parecía a James Bond. Así que supongo que estábamos viendo el futuro.

Además, la cineasta ha compartido su reacción a la noticia del fichaje de Pattinson como 007, asegurando que "casi se cae de la cama". Una cama, por cierto, que tiene bastante historia.

Casi me caigo de la cama. Simplemente no pensaba que fueran a elegirlo a él por The Batman y porque es muy famoso, y a ellos les gusta apostar por actores desconocidos. Así que casi me caigo de la cama, y esa es la misma cama en la que Rob y Kristen [Stewart] hicieron su primera audición y rodaron su escena del beso. Así que fue un poco extraño. Y él [Pattinson] se cayó de la cama cuando hizo la audición y aterrizó en el suelo, así que fue bastante guay.

Según Hardwicke, Robert Pattinson es "intenso e interesante, y tiene muchas cosas en la cabeza. Es raro y original. No encaja en el molde y no tiene miedo de decir locuras". No sabemos si esto le hará un buen 007, pero le convirtió en el gran vampiro adolescente del primer cuarto de siglo.

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