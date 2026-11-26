Lo más habitual durante los últimos años es que las películas que pasan primero por cines, luego se lancen en streaming y algo después se pongan también a la venta en formato físico. Sin embargo, uno de los largometrajes más grandes del año todavía no tiene fecha para streaming en España cuatro meses después de verse en cines, pero sí que se ha lanzado ya tanto en dvd como en blu-ray y UHD. Por supuesto que me refiero a 'La odisea'.

En Espinof hemos tenido acceso por gentileza de Arvi a la versión en 4K de 'La odisea', donde Nolan vuelve a demostrar que no le interesa utilizar Dolby Vision y prefiere seguir apostando por el HDR10 para que la copia en UHD se asemeje lo máximo posible a la versión que se estrenó en cines. Los habrá que se quejen de no aprovechar al máximo las posibilidades del formato -por lo que no oiréis hablar de ella como una edición de referencia absoluta-, pero hasta ellos tendrá que reconocer que es una decisión meditada y con un objetivo claro: la fidelidad absoluta al material de base.

Eso también aplica a la decisión de Nolan de usar una pista de audio 5.1 DTS-HD Master Audio para la versión original en inglés en lugar de Dolby Atmos, pero es que luego exprime a fondo las posibilidades del formato físico para adecuarlos a lo que él busca, no a un ideal ficticio establecido por otros. No obstante, sí es cierto que a la pista del doblaje en castellano en DTS 5.1 le falta algo más de contundencia, pero ahí sí que me da que no habrá sido una elección de Nolan.

Una vez aclarados esos detalles, toca entrar a valorar un poco más en profundidad todas las ediciones especiales que Universal ha puesto a la venta de la mejor película de aventuras de los últimos años. Vamos allá

La presentación de lujo

Universal ha lanzado en España dos ediciones en caja metálica diferentes. Justo encima de estas líneas podéis comprobar los dos diseños, el primero centrado en la memorable escena en la que Odiseo y sus soldados tienen que enfrentarse a unos gigantes (lo tenéis ahora mismo de oferta por 35,98 euros) y el segundo dando especial relevancia al casco y que actualmente está agotado en todos los comercios que he consultado. En ambos casos de potencia la imagen de portada y la trasera es una extensión de la misma con un diseño más sencillo pero igualmente efectivo

Además, Universal también ha cuidado todos los detalles en lo referente al diseño interior, pues en ambos casos se utilizan imágenes diferentes que van a juego con la exterior, logrando así una sinergia digna de aplauso.

El diseño de los discos sí es idéntico en todos los casos, dándose la particularidad de que para los blu-rays se utilizan los mismos diseños que para los steelbooks. Y para el disco en 4K se opta por el de la edición sencilla en UHD que se pone a la venta por 28,95 euros. Todo muy bien pensado.

Eso sí, en Universal han querido ir un paso más allá con un lanzamiento tan especial como el de 'La odisea' y también se pone a la venta una edición coleccionista por 64,95 euros que incluye una funda de cartón rígido con la imagen que podéis ver más arriba y dentro también se incluye el steelbook con el diseño Gigante, algo totalmente lógico en este caso, pues va a juego con la funda.

Esta edición coleccionista también incluye varios extras físicos como un set de cuatro postales centrados en los personajes principales, un póster reversible -por el otro lado a la imagen encontraréis la misma imagen del frontal del steelbook del casco- y una versión comprimida de 'Filming The Odyssey: Inside the Making of Christopher Nolan's Modern Epic' (la versión original tiene casi 300 páginas), el libro definitivo sobre este aclamado largometraje de Christopher Nolan. Por ponerle un pero, los textos están en inglés y no han sido traducidos al español.

Lo que no ha llegado a España es la Edición Premium que en Estados Unidos se ha lanzado por la friolera de 300 dólares. Ahí sí que se incluye una copia completa del libro mencionado en el párrafo anterior

Los extras para profundizar en 'La odisea'

El propio Nolan ha dejado claro que él no defiende las versiones del director y que todas las escenas eliminadas de 'La odisea' van a permanecer inéditas. Es una verdadera lástima porque debe haber ahí mucho material, sucediendo lo mismo con la posibilidad de un audiocomentario, pero es que hay que remontarse hasta 'Insomnio' para encontrar la última vez que el director hizo uno.

Teniendo eso en cuenta, un primer vistazo superficial puede llevar a pensar a una tremenda decepción, pues vemos por ahí una selección de trailers y adelantos, el vídeo del tema musical 'When I'm Home' y un vídeo de menos de dos minutos con el propio Nolan hablando sobre el viaje del celuloide IMAX en el caso de 'La odisea'. Y luego hay una colección de Detrás de las cámaras que en otros casos podrían haber sido simples vídeos promocionales, pero no es lo que sucede aquí.

Esa pieza dura más de 90 minutos y está dividido en 12 capítulos diferentes que pueden verse de forma individual. Personalmente os recomiendo verlo del tirón, ya que es un fascinante viaje a todos los entresijos detrás de cómo se hizo la película. Quizá el primero sea algo más superficial hablando del proceso de adaptación, pero luego es una pequeña maravilla que tiene tiempo para todo.

La clave está en que el documental realmente transmite la sensación de ser un proceso colaborativo en el que todos los apartados de la función añadieron su granito de arena para hacer 'La odisea' a través de un gran proceso de integración. Desde todo lo referente a la incomodidad propia de ser la primera película rodada íntegramente con cámaras IMAX -el propio Nolan repasa un poco cómo ha evolucionado su relación a lo largo de los años con ellas- hasta el duro esfuerzo que supuso la localización natural elegida para ambientar allí Ítaca, pues nunca jamás se había rodado nada allí.

Incluso una pieza tan breve como la dedicada al Caballo de Troya resulta muy iluminadora con Nolan hablando de cómo el origen del diseño se le ocurrió cuando estuvo vinculado a la realización de 'Troya' hace más de 20 años y cómo tenía que ser así porque "ni te plantearías que alguien sería tan tonto de meterse ahí".

Impresiones finales

Se nota que Nolan ha dedicado mucho amor a todo el proceso de 'La odisea' y que su edición en formato físico no es una excepción. Él mismo ha defendido en varias ocasiones la innegable superioridad del formato físico sobre el streaming a la hora de disfrutar del cine en casa, por lo que aquí lo ha dado todo para realizar la versión definitiva de la misma. Sencillamente imprescindible para cualquier fan.

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