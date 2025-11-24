"Ha estado en mi mente mucho tiempo". Christopher Nolan estuvo a punto de dirigir una película similar a 'La Odisea', pero le obligaron a cambiarla por 'Batman Begins'

Christopher Nolan ya calienta motores para que en el verano de 2026 (sobrecargado con películas como 'Toy Story 5', 'Supergirl', 'Minions 3', 'Spider-Man: Brand New Day' o 'Vaiana') todos estemos hablando de 'La Odisea', su mega-épica que, ya desde sus primeras imágenes, está causando un aluvión de opiniones a favor y en contra. Lo único que está claro es que el director la ha cogido con ganas, porque es una redención inesperada en su filmografía.

Estroy enfadado

Para entenderlo, tenemos que volver dos décadas atrás, cuando el director estaba a punto de dirigir una película épica que Wolfgang Petersen había abandonado para hacer 'Batman V Superman' (que, como todos sabemos, acabaría dirigiendo Zack Snyder mucho tiempo después). La cosa no salió como esperaba, tal y como le ha confesado a Empire: "Originalmente, Warner Bros me contrató para dirigir 'Troya'. Wolfgang la había desarrollado, y cuando el estudio decidió no seguir con su película de superhéroes, la quiso de vuelta".

Y así fue. De hecho, para compensarle, le dieron 'Batman Begins' y cambió su vida para siempre. Sin embargo, Nolan se quedó con la espinita clavada: "A fin de cuentas, era un mundo que estaba muy interesado en explorar, así que ha estado en mi mente durante mucho tiempo. En particular, algunas imágenes específicas, cómo quería mostrar el caballo de Troya, cosas como esas".

Sin embargo, Nolan está aprovechando la oportunidad de resarcirse ahora: "Como director, buscas huecos en la cultura cinematográfica, cosas que no se hayan hecho antes. Y lo que vi es que todo este trabajo mitológico increíble con el que crecí en el cine (las películas de Ray Harryhausen y otras) nunca las había visto realizadas con el peso y la credibilidad que pueden aportar un presupuesto de primera categoría y una gran producción de Hollywood en IMAX". Veremos si después de 'Oppenheimer', Nolan sigue siendo la salvación del cine adulto.

En Espinof | Brad Pitt y Eric Bana pagaron factura por cada golpe en su pelea en 'Troya' con una apuesta que llevó su mítica escena más allá de la actuación

En Espinof | Las mejores películas de 2025