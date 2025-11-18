‘La odisea’ de Nolan ya tiene cifras, concretamente 600 kilómetros. "Buscas hacer cosas que no se hayan hecho antes"

Está claro que si hay un largometraje de Christopher Nolan a menos de doce meses de su estreno, este se convierte automáticamente en uno de los más mediáticos y deseados del curso cinematográfico en el que se haya fechado su estreno. Y, claro, si al prestigio de su director y a su legión de seguidores —en ocasiones más tóxica que fandoms como los de 'Star Wars', que ya es decir— le sumamos una envergadura como la de 'La odisea', este efecto se multiplica exponencialmente.

Después de haber ido recibiendo información sobre el proyecto con cuentagotas y de haber visto un brevísimo avance —solo después de pasar por caja, acompañando las proyecciones de 'Jurassic World: El reancer'—, su adaptación del poema épico de Homero nos ha dejado disfrutar de un buen puñado de imágenes nuevas que no dicen demasiado, pero que al menos ayudan a saciar la sed de material.

Sacando pecho

Las instantáneas, extraídas del último número de la revista Empire, nos permiten echar un vistazo a Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway y Mia Goth, así como un póster con caballo de Troya incluido. Pero lo más interesante del número son las declaraciones de Nolan sobre su superproducción, que cataloga como una suerte de homenaje a las producciones mitológicas de su infancia, como la obra de Ray Harryhausen.

"Hay un poco de todo en ella. Quiero decir, realmente contiene todas las historias. Como cineasta, buscas huecos en la cultura cinematográfica, cosas que no se hayan hecho antes. Y lo que vi es que todo ese gran trabajo cinematográfico mitológico con el que crecí —las películas de Ray Harryhausen y otras cosas— nunca lo había visto hecho con el peso y la credibilidad que una superproducción de presupuesto A y un gran proyecto de Hollywood en IMAX podrían darle".

Por supuesto, tratándose de una "nolanada", el músculo técnico y presupuestario tienen que ser elementos clave de la campaña promocional, y el cineasta no ha dudado en sacar pecho y presumir de su rodaje de 91 días —que se dice pronto—, de haber rodado unos 610 000 metros de película de 65mm —será la primera cinta de la historia en ser rodada íntegramente en este formato— y de haber sometido a su reparto a localizaciones y condiciones 100 % reales.

“Rodamos más de dos millones de pies de película. ¡Es algo bastante primitivo!. He estado trabajando en ello los últimos cuatro meses. Sacamos al reparto que interpreta a la tripulación del barco de Odiseo ahí fuera, a las olas de verdad, en los lugares reales. Y sí, es vasto y aterrador y maravilloso y benévolo, a medida que cambian las condiciones. Queríamos captar lo duras que habrían sido esas travesías para la gente. Y el salto de fe que suponía adentrarse en un mundo sin mapas".

El 17 de julio del próximo 2026 sabremos si Christopher Nolan ha vuelto a dar en el clavo con 'La odisea' y, de paso, si ha sido capaz de escribir personajes femeninos mínimamente decentes.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025



