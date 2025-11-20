Christopher Nolan promete un espectáculo colosal con las primeras imágenes de 'La Odisea', que incluyen a Matt Damon como Odiseo y a Zendaya como la diosa Atenea

La maquinaria promocional de 'La odisea', la ambiciosa adaptación de Christopher Nolan del poema homérico, ya se ha puesto en marcha y las expectativas están por las nubes. El director, que llevaba años coqueteando con la idea de abordar la mitología griega, ofrece ahora un vistazo a algunos de los personajes clave que darán forma a esta odisea cinematográfica -nunca mejor dicho- que combina épica bélica y tragedia familiar.

Entre las nuevas imágenes reveladas destacan Anne Hathaway como Penélope, Tom Holland como Telémaco y Mia Goth como la ambigua Melanto. A ellos se suman tres incorporaciones como Robert Pattinson como el arrogante Antínoo, John Leguizamo transformado en Eumeo y Zendaya como la diosa Atenea, guía espiritual de Odiseo. Además, el reparto es una constelación de nombres como los de Matt Damon, Charlize Theron, Lupita Nyong’o, Jon Bernthal, Benny Safdie y Elliot Page, entre muchos otros.

Una explosión monumental

La revista Empire ha sido la encargada de mostrar las nuevas imágenes de la película, que promete tener un enfoque monumental. Entre los primeros fotogramas, se puede ver que nos espera un viaje que mezclará realismo y mitología pura.

La ambiciosa adaptación de Homero llegará a los cines el 17 de julio de 2026 y ya se puede adelantar su tono épico, con Penélope vigilante ante los pretendientes, Melanto con un aire inquietante y Telémaco listo para enfrentarse al destino que le espera. La producción parte de un presupuesto de 250 millones de dólares, se ha rodado con cámaras IMAX de última generación bajo la dirección de fotografía de Hoyte Van Hoytema, habitual colaborador de Nolan.

Además, la portada de la revista Empire sugiere que Nolan no se limitará a 'La Odisea': la imagen del caballo de Troya apunta a que se podrían incorporar episodios de 'La Ilíada', ampliando el relato de guerra y engaño que da inicio al viaje de Odiseo. Mientras tanto, circula el rumor de también podría haber un prólogo de seis minutos que podría proyectarse junto a 'Avatar: Fuego y Ceniza', siguiendo la estrategia de Nolan en largometrajes anteriores como 'Tenet' o 'El caballero oscuro'.

Con criaturas mitológicas como cíclopes y dioses del Olimpo, y un reparto que combina héroes y antagonistas con un fuerte componente humano y divino, 'La Odisea' promete ser un espectáculo colosal que mezcla acción, drama y épica en la gran tradición de Nolan.

Estas son todas las imágenes:

En Espinof | Actualmente solo 30 cines en el mundo pueden reproducir 'La odisea' como Christopher Nolan quiere. 2026 va a cambiar eso

En Espinof | "Leonardo DiCaprio me exigió cambios durante meses". Christopher Nolan reconoce que el guion de su exitazo de ciencia ficción 'Origen' mejoró con las ideas del actor