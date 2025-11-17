Disney saca la artillería pesada con el tráiler del remake en acción real de 'Vaiana' tras reventar la taquilla con la secuela animada

Era de esperar que, después de que la primera entrega hiciese una taquilla de 643 000 dólares en todo el mundo, cifra que casi dobló su inferior pero mucho más exitosa secuela, cuya recaudación ascendió hasta poco más del millón de dólares, la gente de Disney diese luz verde y apostase fuertemente por el remake en acción real de 'Vaiana' —'Moana' para los amigos—.

De carne y hueso

Ahora, con los remakes en acción real de la Casa del ratón negándose, salvo excepciones como la polémica y muy irregular 'Blancanieves', a sufrir una fatiga similar a la del cine de superhéroes —y ahí está 'Lilo & Stitch' para demostrarlo—, la adaptación de la cinta dirigida a ocho manos por John Musker, Ron Clements, Don Hall y Chris Williams ya tiene su primer tráiler, y puedes verlo sobre estas líneas.

En lo que respecta a la historia del live-action, que dirige Thomas Kail —el ganador del Emmy y el Tony responsable de la versión filmada de 'Hamilton'—, no parece que habrá grandes cambios respecto a su equivalente animado, con una escueta sinopsis oficial que reza tal que así.

"En esta adaptación en acción real de Disney de la aventura animada nominada al Óscar, Vaiana responde a la llamada del océano y, por primera vez, viaja más allá del arrecife de su isla de Motunui con el semidiós Maui en un viaje inolvidable para devolver la prosperidad a su pueblo".

Por otra parte, tampoco habrá variación en el hecho de que Dwayne Johnson repetirá su papel como el semidiós Maui, encabezando un reparto en el que figuran nombres como los de John Tui, Frankie Adams, Rena Owen y el de una jovencísima Catherine Laga'aia que debuta en la gran pantalla a los 17 años tras su aparición en la miniserie 'Las flores perdidas de Alice Hart'.

Así habló de su participación en el largometraje —vía Variety—:

“Estoy muy emocionada de dar vida a este personaje porque Vaiana es una de mis favoritas. Mi abuelo viene de Fa‘aala, Palauli, en Savai‘i. Y mi abuela es de Leulumoega Tuai, en la isla principal de ‘Upolu, en Samoa. Me siento honrada de tener la oportunidad de celebrar Samoa y a todos los pueblos de las islas del Pacífico, y de representar a las chicas jóvenes que se parecen a mí”.

El remake de 'Vaiana' llegará a nuestras salas de cine el 10 de julio del próximo 2026.

