Hoy en día Kenji Kamiyama ya es un director y guionista reconocido de sobra. Lleva cuatro décadas trabajando en la industria de anime, participando en producciones históricas como 'Akira' y 'Blood: El último vampiro', o más recientemente dirigiendo 'El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim' y 'Star Wars: Visions'.

Aunque obviamente por lo que mejor se le recuerda es por su trabajo en 'Ghost in the Shell: Stand Alone Complex'. Eso sí, por aquel entonces, Kamiyama tenía bastante claro que una vez terminase ese proyecto le iban a pegar la patada y jamás volvería a dirigir un anime.

¿Hasta dónde nos comprometemos?

'Ghost in the Shell: Stand Alone Complex' tenía una tarea muy complicada, porque se trataría de una serie original basada en la obra cyberpunk de Masamune Shirow. El propio Shirow contribuyó con la historia para varios capítulos y diseños para el anime, pero el gran peso de la dirección y el guion recayó en Kamiyama.

Una nueva versión de 'Ghost in the Shell' separada tanto del manga de Shirow como de la película de Mamoru Oshii, que aportaba una visión diferente en un mundo paralelo. Era un proyecto tremendamente ambicioso en el que Production I.G. estaba invirtiendo 800 millones de yenes (4,5 millones de euros), y Kamiyama tuvo que decidir entre complacer a otros o mantenerse fiel a su propia visión para la historia que quería contar.

"Revisando mi propia historia personal, me metí en este proyecto con la idea de que quizás nunca podría volver a dirigir otro trabajo después", dijo Kamiyama durante el Festival de Cine de Animación Internacional de Aichi-Nagoya, como recogen desde Anime Hunch. "El maestro Masamune Shirow me apoyaba, pero mucha gente decía cosas como que no era interesante, o que no se sentía como 'Ghost in the Shell'. Fue muy difícil, lidiar con todo eso".

'Ghost in the Shell: Stand Alone Complex' ofrecía un punto de vista y un estilo diferente a lo que anteriormente se había visto en la franquicia. Tras su estreno, terminó siendo la catapulta a la carrera de Kamiyama, pero en aquel momento el director se enfrentaba a numerosas críticas que podían costarle el trabajo y su futuro en la industria.

"En cierto punto, decidí dejar de escuchar lo que tenían que decir otros. Pensé: pues que me despidan por esto. Al final, me las apañé para sobrevivir", confesó el director. "Fue solo cierto tiempo después, cuando me di cuenta de que algo increíble había ocurrido. Se sentía extraño ver algo que habíamos estado haciendo en el rincón de un estudio convertirse gradualmente el algo mucho más grande".

La primera temporada de 'Ghost in the Shell: Stand Alone Complex' se estrenó en 2002 e inmediatamente fue recibida con los brazos abiertos por críticos y público. La segunda temporada no tardó en llegar y se estrenaría en dos años más tarde, pero también dio pie a una franquicia jugosísima que incluye una película, especiales directos a video, novelas, videojuegos, mangas e incluso una serie secuela que se puede ver directamente en Netflix. Y, desde luego, a Kamiyama no le ha despedido nadie.

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