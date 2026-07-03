Vuelve a los cines una de las mejores películas de anime de la historia y una gran influencia en el cine de acción y ciencia ficción

Una obra se puede considerar total si es capaz de tener no sólo una imagen que se va a referenciar por toda la eternidad, sino que va a tener una influencia estética y temática imperecedera. Incluso en algo como la ciencia ficción, que en su tendencia a mirar el futuro puede acabar fijándose algo en el tiempo, pero sus ideas pueden pervivir.

Suelen pervivir más las imágenes que las ideas, porque las primeras se pueden descontextualizar más fácilmente (viene a la mente como ‘Ready Player One’ vomitaba referencias en la pantalla sin ton ni son). Pero un manga y una película como ‘Akira’ pasan genial el paso del tiempo porque su impecable estética está conectada a su potente contenido.

Una energía imparable

El clásico de Katsuhiro Ōtomo, donde dirige él mismo la adaptación audiovisual de su propio manga magistral, sigue siendo una de las mejores obras de ciencia ficción y acción de la historia, y un punto de inflexión claro para el anime a nivel global. Uno que hace su enésimo regreso a las salas de cine en una versión remasterizada.

En la reformulada Neo-Tokio del año 2019, la ruinosa ciudad dominada por las bandas callejeras y la opresión militar se acerca cada vez más a su colapso. En este contexto, un proyecto científico secreto ha estado trabajando para crear una fuerza energética imparable que sea el arma definitiva, pero escapará progresivamente de su control cuando Tetsuo, el miembro de una pandilla motera, obtenga ese poder y empiece a perder control del mismo.

Ōtomo resulta muy inteligente a la hora de abordar la película, esquivando problemas esperables de un autor adaptando su propio trabajo a otro medio. No peca de autoindulgente, imponiendo una fidelidad exacta e imposible de lo que ya había escrito, sino que sabe reinterpretarse para contar lo mismo de una manera también apropiada, especialmente para el formato escogido.

‘Akira’: una reinterpretación magistral

Los ya familiarizados con el manga original echarán en falta muchos detalles y trama, que son condensados en una película de dos horas, pero Ōtomo hace un gran trabajo de filtraje y de comprensión de las diferencias entre medios. Y también consigue entrar en lugares que no podía originalmente, incluyendo cómo plasma fabulosamente esa Neo-Tokio completamente distópica.

‘Akira’ logra convertirse en una obra abrumadora donde las ansiedades históricas de Japón con el bombardeo nuclear y el pánico a la aniquilación total se vuelven valores imperecederos. Al menos, la inquietud que se plasma en esta violenta y surrealista película sigue teniendo fuerza en un presente incierto y caótico.

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