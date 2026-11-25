Desde Crunchyroll y Sony tienen muy claro que 'Kimetsu no Yaiba' todavía puede dar mucho de sí y quieren seguir explotando la franquicia en las próximas décadas. Aunque Ufotable, el estudio responsable del exitosísimo anime, parece que no quiere poner todos los huevos en la misma cesta y ya se anda preparando para el inevitable final de 'Kimetsu no Yaiba'.

Porque, antes de decir adiós a Tanjiro Kamado y compañía, ya están pendiente des de estrenar un nuevo anime de fantasía. Aunque en este caso cambiamos los demonios por brujas.

Arranca la franquicia

En Ufotable no son ajenos a las adaptaciones de videojuegos. Pero con la adaptación de la novela visual 'Witch on the Holy Night' (también conocida como 'MAHOYO') hay potencial para una franquicia multimillonaria para tomar el relevo a 'Kimetsu no Yaiba'.

'Witch on the Holy Night' se estrenó en Japón el pasado 20 de noviembre y se estima que ha recaudado más de 500 millones de yenes (unos 2.868.500 euros) en sus cuatro primeros días en cines. Todavía le queda mucha trayectoria por delante, especialmente cuando llegue al mercado internacional, y en Ufotable no han perdido el tiempo confirmando la secuela.

La segunda película de 'Witch on the Holy Night' ya está en marcha, aunque por el momento no se ha desvelado más información ni fecha de estreno. Así que quizás haya que esperar al estreno de la segunda parte de 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita', pero en Ufotable ya andan preparando el terreno para seguir llenando las salas de cine con otra franquicia de anime.

En España tendremos que esperar al 5 de febrero de 2027 para ver 'Witch on the Holy Night', con la película de fantasía llegando a los cines de todo el mundo a lo largo del año que viene. Desde luego, medirse con el legado de Tanjiro no va a ser nada fácil, pero las brujas de Ufotable van por buen camino.

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