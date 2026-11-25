Hace ya siete años se estrenaba 'Érase una vez en Hollywood', una película que muchos consideran como una obra maestra indiscutible de Quentin Tarantino. Ahora es el turno de comprobar si sucede lo mismo con su secuela 'Las nuevas desventuras de Cliff Booth', donde Brad Pitt retoma el carismático personaje por el que fue recompensado con un Óscar al mejor actor de reparto.

Que la película quedase finalmente en manos de David Fincher llevó a que 'Las nuevas desventuras de Cliff Booth' haya acabado siendo una película exclusiva de Netflix, pero el largometraje se estrena primero en cines. Eso sí, se proyectará de forma exclusiva en salas IMAX durante dos semanas, lo que ha llevado a que vaya a tener una disponibilidad muy limitada: siete cines en todas España.

Estos son los siete cines en España que proyectan 'Las nuevas desventuras de Cliff Booth'

A continuación os dejo todas las localidades de España donde puede verse 'Las nuevas desventuras de Cliff Booth' en pantalla grande:

Barcelona: Cinesa Diagonal Mar

Cinesa Diagonal Mar Las Rozas (Madrid): Cinesa Heron City Las Rozas

Cinesa Heron City Las Rozas Marratxí (Mallorca) : Cinesa Mallorca Fashion Outlet / Festival Park

: Cinesa Mallorca Fashion Outlet / Festival Park P aterna (Valencia) : Kinépolis Valencia

: Kinépolis Valencia Pozuelo de Alarcón (Madrid) : Kinépolis Madrid Ciudad de la Imagen (disponible aquí a partir del viernes 27 de noviembre)

: Kinépolis Madrid Ciudad de la Imagen (disponible aquí a partir del viernes 27 de noviembre) Terrassa (Barcelona): Cinesa Parc Vallès

Cinesa Parc Vallès Zaragoza: Cines Palafox Independencia

Es cierto que puede que haya una octava, pues la película también aparecía listada en los Cinesa Parquesur de Leganés (Madrid), pero no aparecen horarios, así que es posible que se haya cancelado a última hora o que se demore todavía unos días, como pasa en el caso de los Kinépolos de Ciudad de la Imagen.

Si queréis comprobar todos los detalles sobre los cines en los que está disponible 'Las nuevas desventuras de Cliff Booth', podéis hacerlo a través de la página web oficial de la película. Y allí encontraréis también su disponibilidad en otros países, que quizá os pille mejor acercaros a Portugal o Francia que cualquiera de los cines de España...

¿Por qué ha pasado esto con 'Las nuevas desventuras de Cliff Booth'?

Lo cierto es que el plan inicial de Netflix era que estos días se estrenase en cines la nueva versión de 'Las crónicas de Narnia' que prepara Greta Gerwig. Sin embargo, esta película tuvo que retrasar su estreno y la plataforma ya tenía cerrado un acuerdo con salas IMAX. Fue entonces cuando decidieron que ese hueco fuese para esta película escrita por Quentin Tarantino y dirigida por Fincher.

No obstante, Netflix decidió no obligar a todas las salas que se habían comprometido a exhibir la película de Gerwig a hacer lo mismo con 'Las nuevas desventuras de Cliff Booth', lo que ha llevado a que en algunos casos se haya preferido no hacerlo. Y como en la plataforma tampoco decidieron ampliar el estreno al resto de salas, esta ha sido la consecuencia.

Si finalmente os quedáis sin poder verla en cines, os recuerdo que 'Las nuevas desventuras de Cliff Booth' llega a Netflix el 23 de diciembre de 2026.

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