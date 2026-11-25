Pensar en Audrey Hepburn es hacerlo en un icono eterno de la elegancia y el cine clásico, en la estrella de 'Vacaciones en Roma' y 'Desayuno con diamantes'. Sin embargo, detrás de la actriz, de la reina del glamour en Hollywood para toda una generación, existió una mujer marcada por la guerra y el hambre que su hijo, Sean Hepburn Ferrer, quiso dar a conocer hace unos meses con 'Intimate Audrey: An Authorized Biography', un libro de memorias en el que repasaba la cara más íntima y desconocida de su madre.

"Recordé cuando mamá me contó el silencio helador que se encontró entre 15.000 personas hambrientas en su primer campamento en Somalia. Esbozando una sonrisa, recordé que añadía con ironía: '¿Te imaginas lo ensordecedoramente ruidosos que habrían sido 15.000 italianos hambrientos?'. Su sentido del humor, forjado por primera vez en el sótano de Velt (Países Bajos), la ayudó a salir adelante en muchos días oscuros", recordó Sean en un extracto del libro publicado por Town & Country.

Y es que, años antes de convertirse en la tercera mayor leyenda femenina del cine estadounidense, Audrey Hepburn tuvo que sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial. Durante la ocupación nazi de los Países Bajos, ella y su familia padecieron los bombardeos, el miedo constante y una grave desnutrición. Hubo largos periodos donde subsistieron con nabos en mal estado y pan elaborado con harina de bulbo de tulipán. Pero aún así, la futura actriz no se mantuvo escondida, ayudó a recaudar fondos destinados a quienes estaban escondidos y llevó mensajes para la resistencia.

La guerra la marcó emocional y físicamente

El conflicto no soló la marcó a nivel emocional (tuvo que lidiar también con sus padres hubieran simpatizado con el fascismo antes de la guerra), también dejó huella física. Tal y como recuerdan en una charla con Sean en The Guardian, la célebre postura erguida de la artista no se debe solo a las clases de ballet que tomó de niña, sino a un trozo de metralla que se alojó en su cuello durante un bombardeo y le limitó la movilidad de forma permanente. Pero no logró pararla en su sueño de ser bailarina, lo que la llevó a actuar en varias películas británicas y posteriormente a dar el salto a Hollywood.

Ya conocéis el resto de la historia. Audrey Hepburn dejó una huella imborrable: "Habían pasado 40 años desde que el mundo se enamoró por primera vez de Audrey Hepburn en Vacaciones en Roma, y décadas desde que prácticamente había abandonado su carrera cinematográfica. Sin embargo, seguía perdurando en los corazones y las mentes de millones de personas como muy pocos lo han logrado", escribía Sean Hepburn Ferrer, recordando el día del entierro de la actriz. "Tal vez uno de los motivos fuera la ferviente creencia de mi madre en el poder del amor, que repartía a espuertas. Habiéndose visto privada de él en su infancia de un modo que la hacía temer que el amor nunca permaneciera, compensó en exceso con casi todas las personas que conoció".

Y lo hizo primero con sus propios hijos, y más tarde con miles de niños de todo el mundo gracias a una intensa labor humanitaria que ocupó buena parte de sus últimos años. Convertida en embajadora de UNICEF, la actriz recorrió algunos de los lugares más castigados por la pobreza y los conflictos armados, poniendo su fama al servicio de quienes más ayuda necesitaban. Audrey Hepburn falleció hace ahora 33 años.

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