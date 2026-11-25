Penélope Cruz está teniendo un gran año 2026, pues no deja de recibir aplausos por sus interpretaciones en 'La bola negra' y 'La invitación'. Ya veremos si eso tiene luego reflejo en la temporada de premios, pero lo que sí está teniendo es una consecuencia un tanto inesperada: hay personas que le están dando las gracias por haber decidido divorciarse después de ver 'La invitación'.

'La invitación' cuenta la historia de Joe y Angela, una pareja que no pasa precisamente por un buen momento. Además, su vida sufre un vuelco con la visita de sus vecinos (Edward Norton y Cruz), lo cual desencadena una velada de lo más singular y repleta de giros con los que los personajes interpretados por Seth Rogen y Olivia Wilde no contaban.

Así lo ha desvelado la propia actriz en People, donde asegura que "algunas personas incluso nos escriben para darnos las gracias por su divorcio", destacando además la honestidad del largometraje dirigido por Wilde y apuntando que "puede propiciar conversaciones necesarias".

Eso sí, 'La invitación' también está dando pie a que haya parejas que arreglen las cosas antes de que sea demasiado tarde: " Otras nos dicen: "Oh, gracias. Esto nos ayudó a resolver un problema en la relación", y algunas nos agradecen directamente su divorcio".

También le ha pasado a los guionistas

De hecho, la actriz no es la única que se ha pronunciado por el efecto que tiene este remake de la cinta española 'Sentimental', pues sus guionistas Will McCormack y Rashida Jones también han destacado que "está pasando mucho" que nos paren por la calle para decirnos que se han divorciado después de verla.

Eso sí, ambos se muestran encantados con que eso suceda y señalan que "esperamos que las historias de reconciliación no nos lleguen porque son menos interesantes", argumentando que si la película provoca un divorcio es que igual "simplemente precipitó un proceso que iba a ser más largo".

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