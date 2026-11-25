Nuevo miércoles y las elecciones están a la vuelta de la esquina. No sé si ya tenéis el voto decidido o no pero lo mismo (yo al menos) es buena cosa el poder distraernos un poco en lo que vamos a las urnas. Y, como es habitual, las plataformas de streaming son buena alternativa con sus estrenos.

Esta semana de final de campaña contamos nada menos que con 56 series, películas y documentales que llegan desde hoy a Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+, Filmin, Movistar Plus, Apple TV y SkyShowtime.

Blade Runner 2099

Creada por Silka Luisa | Reparto: Michelle Yeoh, Hunter Schafer, etc.

Tercera incursión audiovisual en el universo de Philip K. Dick que nos lleva de vuelta a una Los Angeles gobernada, en esta ocasión, por los replicantes tras una revolución. En este contexto, una blade runner cercana a su muerte y una nueva recluta harán equipo para resolver un misterio que les toca muy de cerca.

Estreno el miércoles en Prime Video (8 episodios, completa) | Crítica

Mosquito Bowl: Un partido en plena guerra

Dirigida por Peter Berg | Reparto: Nicholas Galitzine, Bill Skarsgård, etc.

El dúo detrás de 'Érase una vez el Oeste' se reúne para, además, tocar dos palos de los que se encuentran cómodos, por lo menos Berg: el fútbol americano y el género bélico con la historia de un grupo de jóvenes jugadores que se alistan al ejército tras el ataque a Pearl Harbour, en lo que se van preparando para una gran campaña en el Pacífico, organizarán un gran partido.

Estreno el miércoles en Netflix

Todos los estrenos

Netflix

7 Dogs (viernes)

Los 12 desafíos navideños de Salish (sábado)

Las esposas cazadoras T2 (jueves)

Fire Island (viernes)

Fool Night (jueves

Mosquito Bowl. Un partido en plena guerra (miércoles)

Navidades filipinas (jueves)

El niño (viernes)

Quasimodo, el alma de París (viernes)

Reto visual: El laberinto del humor (miércoles)

El secuestro de Toos Van Der Valk (jueves)

Servicio de urgencias (jueves)

Soy Tyson Fury (viernes)

Prime Video

Blade Runner 2099 (miércoles)

Nine To Six (miércoles)

Noche de paz, noche de muerte (viernes)

HBO Max

The Buffalo Miracle (miércoles)

Locura padre

Mínimo contacto (jueves)

El soldado de Dios

El zoo de los horrores (viernes)

Disney+

Anatomía de Grey T23 (jueves)

Cuando el mundo se detiene (viernes)

Naruto T3-4 (miércoles)

Tracker T4 (miércoles)

Movistar Plus

Agallas (jueves)

Babylon Berlin T5 (miércoles)

Cosas que no olvidaré (sábado)

Earth, Wind and Fire (domingo)

El guardián del árbol de alcanfor (domingo)

Juego de traiciones (viernes)

La lucha por la democracia en Israel (sábado)

El pasajero (jueves)

Filmin

Todos el viernes, salvo indicación contraria

12:01, testigo del tiempo

15 pruebas de amor (jueves)

Adam resucitado

Adiós a la inocencia sexual

El amor que permanece

Ángeles e insectos

El ansia

Antonia

La calle de la media luna

Corazón roto

Diario de un vampiro

Eva i Bea

Huida a través del tiempo

La isla de los faisanes

Juramento hipocrático

Liberad a Willy

Nights and Weekends

Nuestro héroe, Balthazar

Respirando bajo el agua

Rose Red

La sirena y el delfín (jueves)

Otros

El camino del pequeño guerrero (miércoles en Apple TV)

Deer Squad T4B (sábado en SkyShowtime)

Todo lo mejor en Espinof

Si por un casual no os convencen los estrenos de esta semana... venga que tenemos nuestros infalibles rankings con las mejores series y las mejores películas de este 2026. ¿Que lo queréis por plataformas? pues aquí están nuestras series y películas favoritas de Netflix y las series más destacadas de HBO Max, Prime Video y Disney+ en este año. Además, podéis votar vuestras favoritas tanto en cine como en series.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

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