Este 2026 vio la luz la segunda temporada de 'Frieren: Tras finalizar el viaje', y la tercera temporada del anime no tardó demasiado en confirmarse. Eso sí, mientras que la adaptación a serie va viento en popa, el manga de Kanehito Yamada y Tsukasa Abe lleva en un hiato indefinido desde octubre de 2025.

El regreso de 'Frieren' con su capítulo 148 continúa siendo un misterio mientras los autores se recuperan. Pero, por lo menos, hay por delante un nuevo regalito para los fans: un spin-off que sale a la venta en apenas unos días.

Volvemos al pasado

'Frieren' nos tiene acostumbrados a saltar entre dos líneas temporales, entre el presente, siguiendo el viaje de la maga elfa, Fern y Stark, y el pasado junto con su grupo de aventureros original liderado por el héroe Himmel. Pero aunque estamos bastante habituados a remover en el pasado, aún quedan muchos capítulos por explorar, y de eso precisamente se encargará 'Frieren: Another Story'.

Este spin-off será una precuela centrada en la infancia de Fern y sus días junto a Heiter el clérigo. En la historia principal de 'Frieren' se tocó esta etapa por encima, aunque fijándonos más en el momento en el que la elfa empezó a vivir con ellos, pero 'Frieren: Another Story' explorará más esta dinámica entre la niña y su padre de acogida.

Sale a la venta en Japón el próximo 2 de diciembre, y aunque por el momento no se ha confirmado su duración sí que sabemos que será un manga corto y limitado, no una serie abierta. 'Frieren: Another Story' estará dibujado por Tsukasa Abe, el artista de la serie principal, con guion de Mei Hachimoku y Kanehito Yamada supervisando el proyecto.

El que Abe se encargue del dibujo es una buenísima señal, porque parece indicar que ya se ha recuperado y ha podido regresar a los pinceles. Aunque quien debe de seguir algo tocado de la salud es Yamada, lo que explicaría por qué el manga principal de 'Frieren' continúa de parón.

Aún así, es una buena noticia para seguir explorando historias alternativas en esta obra de fantasía tan fascinante. Y, quién sabe, quizás también el spin-off de Fern termine encontrando su lugar en el anime con el tiempo.

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