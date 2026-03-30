La temporada 3 de 'Frieren' ya está en marcha. El anime de fantasía adelanta la siguiente etapa de la aventura con noticias muy prometedoras

La espera para la segunda temporada de 'Frieren: Tras finalizar el viaje' se ha hecho eterna y la emisión parece que se ha pasado en un suspiro. Ya hemos cerrado el primer trimestre del año y ha tocado decir adiós al grupo de Frieren, Fern y Stark, pero por lo menos nos llevamos la buenísima noticia de que hay más anime en marcha.

Aún queda viaje por delante

Tras diez episodios hemos cerrado esta segunda temporada tan cortita, pero 'Frieren' ha comenzado a introducirnos el siguiente arco de la historia: Golden Land. La introducción ya ha sido planteada en el anime, y desde la web del estudio Madhouse nos adelantan que el año que viene nos metemos de lleno en él.

La tercera temporada de 'Frieren' llegará en octubre de 2027, aunque todavía queda por fichar el día concreto. Por ahora el propio estudio ha adelantado un primer poster centrado en Mahat, el siguiente gran demonio al que deberán enfrentarse Frieren y su grupillo.

El arco Golden Land dura unos 28 episodios en el manga original de Kanehito Yamada y Tsukasa Abe, así que es posible que en el anime se resuelva en una temporada de unos 10 o 12 episodios. Después quedarían más de 40 capítulos pendientes de adaptar, así que potencialmente aún tendríamos por delante una tercera temporada larga, o incluso una cuarta.

Después habrá que ver qué nos depara el futuro y si el anime no termina de alcanzar demasiado al manga. Especialmente porque el manga de 'Frieren' se encuentra en un hiato indefinido desde el pasado octubre por la salud de sus autores. Mientras se van recuperando, por lo menos sabemos que hay buenas noticias y un futuro bastante prometedor con su fantástica adaptación a anime.

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