Aquella vez que un fan de 'Frieren' se convirtió en un paladín local al imitar a los protagonistas del anime: "Es lo que habría hecho Himmel el Héroe"

La primera temporada de 'Frieren: Beyond Journey's End' fue un auténtico fenómeno viral que encandiló a los fans y supuso un nuevo resurgir por todo lo alto para los animes de fantasía. El fenómeno incluso superó los límites de la pantalla, y en concreto un fan de Taiwán se convirtió en héroe por un día al seguir los pasos de los protagonistas de la serie.

El modelo a imitar

En el anime seguimos a la maga Frieren, quien una vez formó parte de un grupo de aventureros que derrotó al Rey Demonio. Y gracias a los recuerdos de Frieren, que a menudo rememora sus aventuras pasadas, conocemos un poco mejor a Himmel, quien es el modelo a seguir de todo lo que debería ser un héroe.

Himmel no solo ha inspirado a futuros héroes en el mundo del anime, sino que sus fans también han tomado nota y en 2024 un fan taiwanés se lanzó a detener a un hombre armado con un cuchillo que sembró el caos en la ciudad de Taichung. Ruixian Xu fue uno de los 17 civiles que ayudaron a detener al atacante, que llegó a herir a tres víctimas antes de ser reducido, por lo que recibió un premio por su valentía durante el suceso.

Durante el homenaje a estos civiles, el propio Xu admitió que la inspiración para actuar había venido por parte de uno de sus animes favoritos, y que "Incluso si tuviera que hacerlo de nuevo, tomaría la misma decisión. Es lo que habría hecho Himmel el Héroe, si hubiera estado aquí".

Como reportaron desde IGN, Xu también espera que sus acciones ayuden a cambiar un poco la percepción que hay en el país hacia los fans del anime como él. Y es que al final, el anime también puede ser una fuente de inspiración, ya sea para ponernos cachas como Saitama de 'One-Punch Man' o ayudar a hacer el mundo un poquito mejor.

En Espinof | 'Witch Hat Atelier', 'Frieren', 'Ghost in the Shell' y más. Las series de anime más esperadas de 2026 que estamos deseando ver

En Espinof | Originalmente 'Frieren' iba a ser muy diferente, y creo que el anime de fantasía habría perdido una de las cosas que lo hace tan especial