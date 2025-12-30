Después de una temporada decepcionante, los fans de 'One-Punch Man' reciben otro mazazo. El estreno de los nuevos episodios se retrasa y amenaza con hundir el anime

El regreso de 'One-Punch Man' con su tercera temporada no solo no ha servido para reconciliar a la serie con sus fans, sino que ha abierto una nueva herida. Después de seis años de espera, la temporada 3 ha sido duramente criticada por muchas razones como su animación irregular y algunas decisiones creativas y gran parte del fandom está profundamente decepcionado con el anime.

Además, y por si fuera poco, acabamos de recibir otro mazazo, porque aunque muchos esperasen que la Parte 2 llegara pronto para enmendar un poco los errores, parece que habrá que esperar más de lo previsto para ver los siguientes capítulos. Bandai Namco ha confirmado ya que no habrá nuevos episodios hasta 2027.

Habrá que esperar sentado

Se añaden dos años más de espera para continuar una temporada que ya ha sido ampliamente criticada como la peor de la serie. Una noticia especialmente dolorosa teniendo en cuenta que el nuevo material no es un simple epílogo, sino el clímax del arco de la Asociación de monstruos, uno de los más esperados del manga.

La confirmación llegó hace unos días acompañada de un breve adelanto de apenas 30 segundos que muestra lo que debería ser uno de los grandes momentos de 'One-Punch Man': el enfrentamiento entre Saitama y Garou. El avance, centrado en ambos personajes, apunta directamente a la forma final de Garou, un combate que en el manga es considerado uno de los más espectaculares de todos los que hemos visto. Sobre el papel, la promesa es enorme; pero en la práctica, habrá que esperar dos años para verlo. Aunque es posible que para entonces hayamos olvidado un poco la mala sensación que nos dejó lo anterior.

La Parte 1 de la temporada 3 terminó siguiendo el formato habitual de 12 episodios, aunque la recepción fue especialmente dura. Las críticas a la animación, la dirección y el acabado se tradujeron en una sensación generalizada de que habían malgastado oportunidad. Y el hecho de que la Parte 2 llegue tan tarde podría interpretarse como un intento de ganar tiempo para mejorar la producción, aunque la experiencia previa -incluida la espera de seis años entre temporadas- invita más al escepticismo que al optimismo.

Además, la promoción inicial no ha ayudado precisamente a calmar los ánimos. En redes sociales, muchos fans han señalado que el material que ya han visto en el tráiler es ínfimo y poco inspirador, como el simple intercambio visual entre Saitama y Garou o la ausencia de señales claras de una mejora en la animación. Y después de errores tan comentados, la desconfianza es comprensible y la sensación que predomina es que 'One-Punch Man' sigue prometiendo más de lo que luego es capaz de ofrecer.

El hecho de que la Parte 2 de la temporada 3 no llegue hasta 2027 es grave porque rompe con lo habitual incluso dentro del formato del anime, que rara vez espacia tanto el estreno de sus episodios en el tiempo. Tras una temporada 3 que ha perdido impulso desde sus primeros episodios y ha cosechado una de las peores recepciones de la serie, obligar a los fans a esperar otros dos años puede ser el golpe final que acabe hundiendo al anime. Incluso si la animación mejora y el clímax está a la altura del manga, queda la gran incógnita: ¿seguirán ahí los espectadores cuando llegue el momento o este retraso habrá terminado de borrar el interés por 'One-Punch Man'?

