La temporada 2 de 'Frieren' arranca en nada, pero los creadores del manga tienen malas noticias para sus lectores

Los fans de 'Frieren: Beyond Journey's End' no terminan de respirar tranquilos. Y es que aunque por fin regresa el anime después de dos años de espera con su segunda temporada, si somos de los que preferimos seguir la historia de Frieren a través del manga nos vamos a llevar un cubo de agua fría por encima.

Toca ser pacientes...

Ya a principios de este mismo año el manga de 'Frieren' se fue a un larguísimo hiato que no concluyó hasta julio. Parecía que durante este tiempo sus creadores se habían repuesto, pero ahora se ha confirmado que las aventuras de Frieren vuelven a pausarse.

Según se ha confirmado estos días, el manga de 'Frieren: Beyond Journey's End' se pausará de manera indefinida por la salud de ambos autores, Kanehito Yamada y Tsukasa Abe. Parece que esta vez los dos creadores han sufrido un revés, y se demuestra una vez más lo brutal que es las condiciones de la industria del manga para los autores.

Por ahora no hay fecha de retorno, pero teniendo en cuenta que el último hiato se extendió hasta seis meses es muy posible que 'Frieren' no regrese hasta 2026 mientras sus creadores se van reponiendo. Aunque viendo la situación, casi es mejor que tengan tiempo de sobra para recuperarse del todo en lugar de forzar su regreso antes de tiempo y volver a recaer al poco.

Mientras tanto, la segunda temporada del anime arranca el próximo enero de 2026, que va a venir bastante cargadita de estrenos, y se potencia como uno de los grandes estrenos del año. Así que por lo menos no nos quedamos del todo sin Frieren si somos fans de la buena fantasía.

