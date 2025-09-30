La temporada 2 de 'Frieren' confirma su fecha de estreno definitiva y se posiciona como uno de los animes más prometedores de 2026

Nos ha tenido en vela pero ya va quedando cada vez menos para el regreso de 'Frieren: Beyond Journey's End', que va preparando la llegada de su segunda temporada. Van a hacer casi dos años desde que nos despedimos de Frieren, pero en Madhouse la maquinaria se está moviendo y el anime de fantasía es una de las grandes promesas para 2026.

Retomamos la aventura

Hace unos meses se dejó ver un primer tráiler de la segunda temporada y se confirmó que 'Frieren' regresaría en enero de 2026 con la temporada de anime de invierno. Ya es una de las series más esperadas del año que viene, y lo cierto es que va a tener un estreno un tanto inusual.

Porque mientras que casi todos los animes de temporada arrancan en la primera semana del mes, el regreso de 'Frieren' no llegará hasta el 16 de enero de 2026. Es posible que el anime emita las semanas antes un recordatorio de la primera temporada, o que simplemente no quiera competir con el resto de series de estreno, pero sea la razón que sea nos va a hacer esperar un poquito más de lo habitual.

El anuncio ha llegado con una nueva imagen promocional centrada en Frieren, Fern y Stark durante su aventura. Todavía no se ha confirmado la duración de la segunda temporada, pero teniendo en cuenta que queda bastante manga por delante quizás volvamos a rondar los 24 episodios. Y si Madhouse mantiene el magnífico nivel de la primera temporada, entre el acabado visual y su emocional historia 'Frieren' puede volver a convertirse en uno de los grandes bombazos que tenemos por delante en 2026.

En principio podremos seguir la serie semana a semana a través de Crunchyroll, donde ya se pudo ver en su momento la primera temporada. Y si todavía tenemos 'Frieren' pendiente, se ha vuelto uno de los animes más accesibles del momento, ya que también la tenemos disponible en Netflix y Amazon Prime Video.

