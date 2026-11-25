La jornada electoral del próximo domingo 29 de noviembre ha dejado una anécdota inesperada en la vida de David Broncano. El presentador de 'La Revuelta' ha compartido en el programa de La 1 el accidentado episodio que vivió cuando intentaba gestionar su voto por correo. Una aventura nocturna que terminó con una moto eléctrica sin batería, un paseo a oscuras y hasta un mordisco de perro.

Todo ocurrió cuando Broncano, consciente de que no estaría en su domicilio durante el fin de semana electoral, decidió solicitar el voto por correo. Para ello, recurrió a uno de esos vehículos eléctricos de alquiler que se encuentran habitualmente por las calles de Madrid. Sin embargo, lo que parecía un desplazamiento sencillo acabó convirtiéndose en una pequeña odisea.

"Cogí una motillo de estas eléctricas de alquiler, tarde ya, en casa, y se me quedó sin batería en una cuesta", narraba ante Emma Hernández y Elena Anaya, las actrices que acudieron al programa para presentar su próxima película, 'Hermanas'.

El problema no terminó ahí. Al quedarse sin batería, el humorista tuvo que atravesar el Parque del Oeste, en Madrid, en plena oscuridad. Y fue entonces cuando llegó el episodio más inesperado de la noche: "Me mordió un perro". Una sucesión de acontecimientos que llevó al presentador a comparar su experiencia con el popular videojuego 'GTA': "De pronto era, ha salido el GTA en mi vida".

La aventura estuvo cerca de tener consecuencias también para su participación en las elecciones. "A punto estuve de no votar", ha reconocido Broncano, provocando las risas de los presentes. Sergio Bezos, encargado de animar al público antes de cada emisión, tampoco dejaba pasar la oportunidad de bromear con lo sucedido: "Sería muy irónico que no votases porque te mordiera un perro".

El propio presentador aprovechaba la anécdota para hacer un guiño a Pedro Sánchez y al conocido meme con el que se suele referir al presidente del Gobierno. "Después de tantos años defendiéndole", comentaba entre risas.

Elena Anaya reivindica la importancia del voto

La conversación dejaba otra reflexión sobre la participación electoral. Elena Anaya explicaba que, antes de que tuviera la posibilidad de recurrir al voto por correo, llegó a realizar un largo desplazamiento para poder acudir a las urnas.

Emma Suárez y Elena Anaya en 'La Revuelta'

"He hecho muchos kilómetros para llegar a votar. La distancia más larga fue un autobús de 4 horas. Entre Madrid y Bilbao. Voté y me volví a mi rodaje", ha relatado la actriz.

Anaya quiso dejar claro que ningún desplazamiento resulta excesivo cuando se trata de ejercer este derecho: "Un voto suma y puede cambiarlo todo. Todos los votos son importantes". Unas palabras que recibieron el aplauso del público del Teatro Albéniz.

Así, entre anécdotas, humor y reivindicaciones, 'La Revuelta' volvía a poner sobre la mesa la importancia de participar en las elecciones. En el caso de Broncano, conseguirlo estuvo bastante más cerca de convertirse en una misión de videojuego de lo que seguramente esperaba.

En Espinof | David Broncano critica a Vox por la denuncia a 'La Revuelta': "Se han aprovechado del programa"

En Espinof | Pedro Sánchez reconoció errores de su Gobierno en 'La Revuelta'. Habló con Broncano sobre Ceuta y la vivienda: "Hay que construir y regular"