La tercera temporada de 'Los anillos de poder' está encontrando algunos de sus mejores momentos cuando se atreve a explorar los rincones más sobrenaturales y complejos del universo de Tolkien. Sauron sigue protagonizando escenas especialmente brillantes, sobre todo en su desesperado intento de forjar el Anillo Único mientras el fantasma de Celebrimbor se empeña en recordarle sus fracasos, pero la serie también ha empezado a abrir la puerta a cuestiones mucho más trascendentales.

Entre sus villanos, personajes secundarios que empiezan a ganar peso y una trama que ya no necesita esconder tantas identidades, la ficción de Prime Video ha decidido dar un paso más en su acercamiento al Legendarium de J.R.R. Tolkien. Y lo ha hecho de la forma más inesperada posible: poniendo a Gandalf frente al mismísimo creador de toda la existencia para explicarle, y explicarnos, qué es el Fuego Secreto.

El Fuego Secreto de la Tierra Media

La tercera temporada también ha dejado atrás buena parte de los enigmas que habían marcado sus primeros episodios y temporadas. Ya sabemos quién es Sauron, el Extraño ha revelado que es Gandalf, conocemos la identidad del Mago Oscuro y hasta tenemos una explicación para que Theo siga formando parte de la historia.

En lugar de seguir jugando constantemente con las teorías de los espectadores, J.D. Payne y Patrick McKay han optado por despejar algunas de las grandes incógnitas del relato. Y una de las revelaciones más llamativas llega en el tercer episodio, cuando Gandalf tiene un encuentro que va mucho más allá de cualquier adversario al que se haya enfrentado hasta ahora.

Todo comienza cuando Tom Bombadil (Rory Kinnear) envía a Gandalf (Daniel Weyman) tras un conejo. La persecución termina conduciendo al mago hasta un altar en el que una llama comienza a hablarle. La voz se presenta como el ser que creó los cielos y las estrellas, y llama a Gandalf por su nombre original, Olórin.

También le revela es que el Fuego Secreto arde en el interior de todos los seres vivos y que toda la Tierra Media forma parte de esa creación.

La escena introduce de manera directa a Erū Ilúvatar, la figura equivalente a Dios dentro del universo de Tolkien. El Fuego Secreto, también conocido como la Llama Imperecedera, es el poder creador que dio vida al mundo y a todo lo que lo habita.

No se trata simplemente de una fuerza mágica más dentro de un universo repleto de anillos, criaturas y hechizos, sino de la esencia que permite que exista la vida. De hecho, ese poder es precisamente lo que Morgoth deseaba, aunque nunca pudo crear por sí mismo, porque no poseía la capacidad de dar vida.

El concepto tiene una enorme importancia dentro del Legendarium de J.R.R. Tolkien y también permite entender mejor el papel de Gandalf y los Istari. El Fuego Secreto es una especie de vocación espiritual y una fuerza divina que habita en todas las criaturas, una idea que recuerda a la presencia del Espíritu Santo.

Aunque la Tierra Media suele asociarse a la fantasía épica, Tolkien construyó un universo profundamente marcado por sus convicciones religiosas, y esta escena recupera precisamente esa dimensión. La serie, que hasta ahora había mostrado lo sobrenatural principalmente a través de la magia, las criaturas y las fuerzas oscuras, se atreve por fin a abordar de manera explícita el origen espiritual de su mundo.

La aparición de Erū Ilúvatar también sirve para resolver de golpe una de las incógnitas que llevaba tiempo rodeando al Mago Oscuro. Después de varias temporadas alimentando teorías sobre su identidad y sus objetivos, la serie ofrece una explicación mucho más directa y confirma que se trata de uno de los Magos Azules.

Aunque puede resultar algo abrupto que el propio Dios se encargue de aclarar tantos detalles en una sola escena, la decisión encaja con el rumbo que parece tomar la ficción, especialmente teniendo en cuenta la relevancia que estos elementos tendrán en la cuarta temporada y en la caída de Númenor.

En los textos de Tolkien, los Valar, las entidades divinas subordinadas a Erū Ilúvatar, no intervienen directamente en las guerras de la Tierra Media durante esta etapa, aunque su influencia sigue siendo fundamental.

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