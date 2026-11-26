Ayer, la audiencia de 'Pasapalabra', que precisamente no es poca, empezó el programa con sorpresa: había dos aspirantes en la Silla Azul, la prueba que permite pasar de candidato a concursante del formato de entretenimiento de mayor éxito en la televisión española. Se dio esta situación insólita tras anunciarse que Moisés Laguardia había renunciado a seguir buscando el bote citando "un agotamiento físico y mental".

"Lo primero de todo, para que no haya malentendidos, es decir que estoy bien, pero he decidido abandonar el programa. Quien me conoce sabe que he compaginado todo esto con mi trabajo y con muchas horas de estudio, que me han llevado a un nivel de agotamiento físico y mental. Así que es momento de despedirme y de agradecer a todo el equipo de 'Pasapalabra' lo bien que se han portado conmigo", contó el propio Moisés Laguardia en un vídeo emitido ayer mismo. "Cuando llegué aquí dije que venía a disfrutar, y la verdad es que he sido muy feliz durante todo este tiempo. Pero ha llegado el momento de apartarme a un lado y seguir viendo 'Pasapalabra' desde la barrera".

Javier Alonso renunció en septiembre a 'Pasapalabras tras 138 entregas

Moisés Laguardia llegó a 'Pasapalabra' el 8 de septiembre para sustituir a otro concursante que, curiosamente, también había decidido abandonar el programa por motivos personales: Javier Alonso, que había permanecido en el concurso durante 138 entregas y se marchó con 99.600 euros. Puede parecer algo habitual en el formato, pero lo cierto es que el 99,9% suele irse de dos formas, bueno, de tres: ganando el bote, perdiendo El Rosco (ahora 'AlaZ') donde su rival gana el bote, o cayendo en la Silla Azul.

Los dos abandonos, aunque del primero no se compartieron detalles exactos sobre qué le motivó, hablan de la exigencia del formato. Ya lo contó hace unas semanas Ruth de Andrés ('El cazador'), explicando cómo la gente que consigue estar muchos programas en 'Saber y ganar' tiene que dejar su trabajo porque se le acaban las vacaciones para seguir concursando. En el caso de Moises Laguardia, abandona 'Pasapalabra' tras 54 entregas y 24.600 euros ganados en esta etapa, que no es la primera en el concurso.

De hecho, de haber permanecido un día más en Pasapalabra, Moisés Laguardia habría alcanzado los 300 programas en Antena 3, sumando los 245 que disputó entre 2023 y 2024, etapa en la que acumuló 162.000 euros antes de que Óscar Díaz se hiciera con un bote de 1.816.000 euros. Quien no se va a ninguna parte es David Trigo, que también fue rival del antes mencionado Javier Alonso y ya acumula 163 entregas y 95.400 euros.

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