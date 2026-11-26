La vida de todos cada vez va a un ritmo más acelerado, dificultando que disfrutemos y valoremos los pequeños momentos. Eso es algo que aplica a todos los ámbitos, pero en el caso del cine ha llevado a que las películas con un ritmo más reposado y un enfoque más próximo al cine clásico sean cada vez menos habituales, especialmente si además se trata de una incursión en el cine de aventuras.

Eso es justamente lo que hace Padraic McKinley en su debut en el largometraje con 'Oro sin ley', un notable thriller de aventuras y supervivencia con Ethan Hawke y Russell Crowe que evoca al mejor cine clásico, pero que parece llamada a pasar sin pena ni gloria por los cines de todo el mundo -en las salas españolas estará disponible a partir de este viernes 27 de noviembre de 2026-.

Tensión a fuego lento

'Oro sin ley' nos sumerge en los años más duros de la Gran Depresión que sufrió Estados Unidos durante los años 30 del siglo pasado para contarnos la historia de un padre desesperado por recuperar a su hija. No es una premisa especialmente novedosa, como tampoco lo es la misión a la que se abocada el protagonista, donde resulta imposible no acordarse de esa obra maestra titulada 'El salario del miedo'.

Sin embargo, aquí hay que hacer a pie ese viaje repleto de peligros en los que cualquier cosa puede acabar contigo. Ahí es McKinley quien logra crear un clima de tensión constante sin tener que recurrir a estímulos continuos para intentar mantener la atención del espectador. En lugar de eso se opta por dejar ir creciendo a fuego lento la historia que se plantea en el guion de Matthew Booi y Shelby Gaines hasta que llega el gran estallido final.

La poderosa presencia de Hawke además sirve como principal apoyo dramático para que uno realmente quiera llegar al final del camino, ya que es justo reconocer que entre los personajes secundarios sí se tiende un poco más de la cuenta al cliché. Nada grave, pero sí un recordatorio constante de quién es el único personaje realmente importante aquí. Y es que es cierto que Crowe sí que demuestra poder estar al mismo nivel, pero su presencia en 'Oro sin ley' es bastante reducida.

Donde sí brilla 'Oro sin ley' es en el apartado físico, ya que el espectador realmente siente las penurias por las que pasan sus personajes -y eso potencia a su vez la determinación del protagonista por salir adelante-, algo por lo que McKinley se preocupa en todo momento, aprovechando al máximo los escenarios reales donde se rodó para lograr un mayor efecto de inmersión.

Eso sí, resulta curioso que haya momentos en los que está tremendamente acertado, como lo que sucede durante una tormenta eléctrica, como otros que resultan algo confusos, quitando así brillo a lo que debería ser uno de los momentos culminantes de la función. Con todo, la nota dominante es mostrar un pulso impropio de un debutante -aunque tiene larga experiencia como montador y también ha firmado episodios de varias series-, invitando a ser optimistas en lo que pueda hacer con 'Sicario 3'.

Además, 'Oro sin ley' puede que tenga escenarios espectaculares, pero sabe que lo que realmente importan son los pequeños dramas personales, dejando paso tanto a esa codicia que lleva a acordarse de la excelente 'El tesoro de Sierra Madre' como a un clima de creciente indefensión que va elevando la intensidad. Porque al principio es la misión lo que la marca, mientras que después es la propia naturaleza humana sin que haya una necesidad real de profundizar demasiado en ello para conseguir el efecto deseado.

Sí es verdad que 'Oro sin ley' no alcanza el nivel de las mejores obras de cine clásico que intenta evocar en mayor o menor medida, pero es toda una rareza a celebrar dentro de las producciones actuales de Hollywood.

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