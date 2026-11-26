La última despedida a Matthew Perry ha cambiado de aspecto. El lugar donde descansan los restos del actor en el cementerio Forest Lawn Memorial Park, en Hollywood Hills (Los Ángeles), luce una nueva lápida que modifica por completo el mensaje que hasta ahora recordaba al intérprete de Chandler Bing en 'Friends'. Una inscripción más grande y emotiva ha tomado el relevo de la anterior, en la que había una referencia directa a la popular comedia de NBC.

Según ha podido comprobar Entertainment Weekly durante una visita al cementerio, el nuevo mensaje presenta el nombre completo del actor, Matthew Langford Perry, junto a sus fechas de nacimiento y fallecimiento: 19 de agosto de 1969 y 28 de octubre de 2023. Sin embargo, lo más llamativo está en las palabras elegidas para despedirle.

La anterior placa terminaba con el epitafio "Much Loved - Friend -", un mensaje que jugaba con el título de la ficción que convirtió a Perry en una estrella mundial. Ahora, esa referencia ha desaparecido. En su lugar, puede leerse "Descansa ahora" y "Te queremos con todo nuestro corazón". El nuevo texto está escrito íntegramente en mayúsculas y ocupa una superficie considerablemente mayor que la inscripción anterior.

El cambio supone una pequeña transformación en el homenaje al actor, aunque mantiene intacto el cariño que sigue despertando entre sus seguidores pues junto a la tumba suelen encontrarse flores y otros objetos.

Dos años sin una lápida definitiva

La situación del lugar de descanso de Matthew Perry también ha experimentado varios cambios desde su muerte. El intérprete falleció el 28 de octubre de 2023, a los 54 años, por los efectos agudos de la ketamina. Fue encontrado inconsciente en el jacuzzi de su vivienda de Los Ángeles y los servicios de emergencia certificaron su fallecimiento en el lugar.

Durante aproximadamente dos años, su tumba permaneció sin una inscripción identificativa. No fue hasta enero de 2026 cuando se instaló la primera placa, precisamente aquella que incluía el juego de palabras relacionado con 'Friends'. Ahora, esa referencia ha desaparecido.

Los restos del actor descansan en Sanctuary of Treasured Love, una zona privada de mausoleos al aire libre del cementerio. Allí también se encuentran figuras conocidas del mundo del espectáculo, como Michael Clarke Duncan, compañero de reparto de Perry en 'Falsas apariencias', fallecido en 2012 a los 54 años. Muy cerca están las tumbas compartidas de Carrie Fisher y su madre, Debbie Reynolds.

'Friends: The Reunion'

El recinto alberga asimismo los lugares de descanso de personalidades como Bette Davis, Liberace, Ronnie James Dio y Freddie Prinze. También se encuentra a unos quince minutos andando la tumba de John Aniston, padre de Jennifer Aniston y conocido por su papel en 'Days of Our Lives'.

Las consecuencias judiciales de su muerte

Más allá del homenaje que continúa recibiendo, el fallecimiento de Matthew Perry también tuvo importantes consecuencias judiciales. La investigación sobre el suministro de ketamina que provocó su muerte terminó señalando a varias personas de su entorno.

En diciembre de 2025, el médico Salvador Plasencia, que le vendió ketamina durante las semanas previas a su fallecimiento, se declaró culpable de cuatro cargos de distribución y fue condenado a 30 meses de prisión.

Jasveen Sangha, conocida como "La reina de la ketamina", también admitió haber vendido las sustancias al actor y recibió en abril de 2026 una condena de 15 años de cárcel. Un mes después, Erik Fleming, el intermediario que entregaba la droga a Perry, fue sentenciado a dos años de prisión.

Por último, Kenneth Iwamasa, asistente personal y amigo del intérprete durante 25 años, recibió una condena de tres años de cárcel. Había reconocido haberle administrado ketamina mediante inyecciones en tres ocasiones el mismo día de su muerte, además de hacerlo en otras ocasiones anteriores.

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