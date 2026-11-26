La tercera temporada de 'Los anillos de poder' se ha pasado volando, pero esta tercera temporada nos ha dado algunos de los momentos más épicos de toda la serie de Amazon Prime Video. Aunque le ha costado arrancar, el plan de Sauron ha ido tomando forma a lo largo de cada nuevo episodio, culminando en un gran suceso histórico para el imaginario de Tolkien.

Tras ocho episodios, nos toca despedirnos por ahora de 'El señor de los anillos: Los Anillos de Poder'. Aunque, eso sí, la serie se ha ido con un zambombazo.

¡Este artículo contiene spoilers del final de la temporada 3 de 'El señor de los anillos: Los Anillos de Poder'!

Lo que está escrito...

En estos dos últimos episodios hemos visto la culminación a la que nos venía guiando toda la serie: la creación del Anillo Único. La gran misión de Sauron ha sido completada, o eso parecía, porque aún tiene que conquistar toda la Tierra Media y para frustrar sus planes por fin los elfos y los hombres se han puesto de acuerdo y forjado una alianza para pararle los pies.

La alianza entre Miriel y Ar-Pharazôn ha puesto fin al enfrentamiento interno de Númenor, que ha unido a los súbditos del rey usurpador con los fieles en un único reino. Tras negociaciones con Gil-Galad, Elrond y Galadrie, el ejército unido de elfos y humanos está listo para enfrentarse a Sauron, pero este tenía una baza guardada: aparece ante sus enemigos y se rinde antes de la batalla.

La imagen es un cuadro. Con Sauron esbozando una pequeña sonrisa, Galadriel no fiándose un pelo de lo que ve, Elrond asimilando la situación, a Gil-Galad se le viene el alma a los pies y, mientras tanto, Ar-Pharazôn y el ejército jaleando ante la aparente victoria contra el señor oscuro. Los elfos, especialmente Galadriel y Celeborn, son los únicos que algo no va bien con la situación, un detalle que los showrunners quisieron aprovechar al máximo.

"Es irónico. Esto es lo que pasó en esta era del lore de Tolkien. Estamos adaptando y haciendo la versión de 'Los Anillos de Poder' de esto, pero ha sido representado en pinturas y dibujos y en todo tipo de maneras por otros antes de nosotros", dijo el showrunner Patrick McKay a TV Insider. "Lo que nos gusta es lo irónico que es, es un triunfo que en realidad es una trampa. Parece que es una victoria total, pero tiene a Pharazôn y a todo Númenor justo donde los quiere, por lo que sentíamos que no podíamos superar este momento. Había que acabar ahí".

Resulta confuso que Sauron, en este momento en el que tiene un ejército de orcos tras de sí y que acaba de crear el Anillo Único, se rinda y decida capitular contra sus enemigos. Pero ante todo es un calculador de cuidado y cree que una batalla así le dejaría dañado a la larga, aunque obtuviera una victoria a corto plazo. Por eso decide jugar sus cartas con precaución y planear con cuidado de cara al futuro.

"Es lo genial de Sauron", aseguró McKay. "Es un improvisador genial, incluso cuando no tiene nada, a veces es más peligroso porque va a esperar a ver qué haces. Va a ser paciente, y encontrará la manera de... Quizás no te puede derrotar en este momento, pero te destruirá para siempre. Y creo que esas son las emociones con las que trabaja en esos últimos quince minutos.

"Además, ¿por qué destruir a tu enemigo cuando potencialmente puedes apropiarte de él y corromperlo?", añadió J.D. Payne, el otro showrunner. "Hay todo tipo de cosas que Sauron puede hacer, que simplemente luchar en un empate sangriento o una victoria preparada. En ese momento, está mirando a Pharazôn reírse y reírse y reírse. Ya le ha conocido una vez, en la serie, y se ha dado cuenta de lo corrompible que es. Hay muchas cosas que puedes hacer con un imperio corrupto que puedes doblegar a tu voluntad."

Tanto McKay como Payne son conscientes de que, a pesar de la libertad con la que juegan, tiene que atenerse a ciertos puntos narrativos inamovibles. Evidentemente, a pesar de la rendición de Sauron, no se le puede matar en la historia. Algo que también ha mostrado la propia serie, ya que cuando los orcos trataron de asesinarle, terminó volviendo a la vida.

Aunque, desde luego, la aparente derrota de Sauron ha creado un nuevo problema para sus enemigos: ¿ahora qué carajo hacemos con él? Nos toca esperar a la siguiente temporada, porque 'Los Anillos de Poder' ya ha sido oficialmente renovada desde Prime Video.

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