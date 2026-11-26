El estreno en 2019 de 'Vengadores: Endgame' marcó un antes y un después para el Universo Cinematográfico de Marvel. Fue la gran despedida para toda una era y el adiós a varios de los superhéroes más icónicos de la casa.

Uno de los actores que cerraron su etapa en Marvel fue Chris Evans, que dejaba atrás el escudo de Capitán América y decía haberse retirado. Eso es lo que sabemos ahora, porque Evans se ha pasado años mintiendo en público mientras preparaba su regreso en secreto.

Nunca digas nunca

Chris Evans regresa como Steve Rogers en 'Vengadores: Doomsday', pero una aparición así no se prepara en cosa de un día. En realidad, el actor se ha tirado años teniendo todo tipo de reuniones con Marvel para ir negociando su regreso, ya fuese como el Capi o alguna otra versión de Steve Rogers.

El propio Evans lo ha confirmado en una entrevista reciente con Entertainment Weekly, en la que reveló que incluso cuando aún estaban rodando 'Endgame' ya se estaba hablando de cómo mantenerle en la plantilla de UCM. Llgado el momento habló con Kevin Feige y Louis D’Esposito, presidente y co-presidente de Marvel Studios, sobre la posibilidad de regresar en el rol de Nómada, una identidad alternativa de Steve cuando deja atrás el escudo de Capitán América.

"Me dijeron: Nos encantaría continuar haciendo películas contigo. Steve ya no sería el Capitán América, sería Nómada", compartió Evans. "Me enviaron un pitch, y era genial. Realmente lo era, pero por la razón que fuera, en ese momento estaba muy contento con cómo se estaban cerrando las cosas. No sentí que fuera lo que estaba buscando en aquel momento".

Tras el final de 'Endgame' y la despedida a Steve Rogers, Evans se pasó los siguientes años afirmando que estaba "felizmente retirado" de Marvel. Incluso a menudo dejaba caer que le entristecía estar lejos de sus compañeros de reparto, pero que había pasado página y no tenía ninguna intención de volver al cine de superhéroes. Y, sin embargo tuvo "múltiples reuniones con Marvel en secreto en los años siguientes".

Tendremos que ver cómo va el regreso de Steve, y si es el que conocemos de siempre o alguna versión alternativa. Al final terminaron convenciendo a Evans para volver al redil, aunque les haya llevado siete años.

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