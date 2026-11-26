Vaya ración de lo épico nos han dado los últimos episodios de la temporada 3 de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder'. La adaptación de la obra de JRR Tolkien acaba de cerrar una nueva entrega en Prime Video con, de hecho, el cierre de una etapa en la Tierra Media... o apertura de una nueva. Por cierto, spoilers a partir de aquí.

La verdad, servidor se esperaba que, después de la gran y espectacular forja del anillo único en unas secuencias que embelesan por completo, se nos diese la batalla épica que auguraba el episodio 8, con los ejércitos de los elfos y de los hombres prestos para la batalla de sus vidas. Sin embargo, esa batalla no entraba en los planes de los guionistas (ni de Sauron).

Preludio de la Caída de Númenor

En los últimos instantes de 'La maldición de los Hombres', el episodio 3x08 de 'Los anillos de poder', nos encontrábamos con los ejércitos diversos ya formados... y cuando parecía que todo se encaminaba al combate los ejércitos "del bien" divisan en lontananza una figura acercándose. Es Sauron (Charlie Vickers), que se ha quitado el anillo y camina hacia ellos.

La sorpresa es mayúscula cuando al llegar a donde está Ar-Pharazôn (Trystan Gravelle), el villano se arrodilla en señal de rendición. La quizás algo vanidosa alegría victoriosa del rey humano contrasta con la mirada perpleja y suspicaz de los elfos... y el ademán de seguridad y sonrisa pícara de Sauron. Está claro que esto está lejos de acabar... sobre todo porque en pocos instantes se nos revela por dónde van a ir los tiros en la recién confirmada temporada 4: una de las mayores catástrofes de jamás vividas en Arda.

Hablo de la llamada Caída de Númenor, un acontecimiento de importancia capital ya que supuso el colapso (y el hundimiento literal) de la poderosa isla y no solo eso, sino que el mundo cambió completamente tras estos eventos de la Segunda Edad. Esa, en el fondo, maldición de los hombres a la que alude el título de este final de temporada y que justifica el que nos hayamos tirado tantas y tantas horas con las intrigas palaciegas de esta nación.

Si bien este evento no tomó forma definitiva, como tantas y tantas cosas de la obra de Tolkien, en formato novelado, existen numerosos textos y menciones a este evento tanto en los ya conocidos apéndices de 'El Señor de los Anillos' como en otras publicaciones editadas principalmente por el hijo del escritor, Christopher Tolkien.

En resumidas cuentas, según cuenta Tolkien, tras la deserción de su propio ejército, Sauron es llevado prisionero a la isla de Númenor. Ahí empezará su gran intriga para, aun en cautiverio, hacerse con las riendas en las sombras como susurrador del rey. Poco a poco, irá corrompiendo a guardas y consejeros, haciéndoles adoradores de Morgoth y empezará a usar su propia influencia en Ar-Pharazôn y le propuso algo que no está al alcance de los hombres: alcanzar la inmortalidad.

Si os fijáis, la mortalidad (o el don otorgado a los hombres de la muerte natural) ha sido un tema constante de esta temporada 3 que, parece ser, va a ser explorado más en profundidad en próximos episodios. El morir o no está a disposición de los Valar y, cuando Ar-Pharazôn empieza a notar que se le acaba el tiempo en este mundo, toma una decisión que cambiará para siempre el mundo de Arda.

Engañado y persuadido por Sauron, el monarca numenoreano desafiará, como se suele decir, a los mismos dioses y decidirá ir a perseguir la inmortalidad a las tierras imperecederas, a Valinor que, por aquel entonces, era fácilmente accesible (y no solo por los elfos) atravesando el gran mar. Sin embargo, este plan de asalto a este continente reservado a los inmortales provocó una respuesta catastrófica por parte de los valar.

A petición de Manwë, Ilúvatar abrió un abismo en el mar que se tragó no solo a toda la armada de Ar-Pharazôn, sino también la isla de Númenor. La hecatombe no acabaría ahí, y es que después de acabar con el gran reino humano, Ilúvatar arrancaría Valinor del mismo plano en el que se encuentra la Tierra Media y el planeta Arda pasó de ser plano a esférico. Valinor pasaría a ser accesible solamente para los elfos y unos pocos elegidos.

Entonces, parece que nos adentramos en un terreno fascinante del legendarium tolkieniano en la próxima temporada de 'El Señor de los Anillos: Los anillos de poder'. Algo que, si ponen todo el empeño que pusieron con la forja del anillo, puede ser de los más espectacular que veamos en televisión en esta década.

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