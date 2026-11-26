El currículum de Tom Hanks es cuanto menos envidiable. Además de películas que hicieron historia, ha acumulado colaboraciones con cineastas de importancia, principalmente Steven Spielberg o Robert Zemeckis. Otras como la que tuvo con Brian De Palma han quedado debidamente en el olvido, pero parte de él quería estar con toda la pandilla del Nuevo Hollywood.

Es posible que pocas cosas le ilusionasen más que protagonizar una película de Martin Scorsese, y cerca se quedó de hacerlo. Pero su gozo se quedó en un pozo, igual que para el director italoamericano, cuando su idea de hacer un biopic sobre una de las clásicas figuras de Hollywood se canceló sin piedad.

Una pandilla alucinante

Scorsese se encontraba trabajando junto a Nicholas Pileggi, guionista de ‘Uno de los nuestros’ y ‘Casino’, en adaptar la biografía de Dean Martin, uno de los iconos de la Rat Pack que causaba estragos en las fiestas de Los Ángeles y Las Vegas. Hanks iba a ser el que interpretase a la estrella, y en los rumores estaban también involucrados John Travolta dando vida a Frank Sinatra y Jim Carrey como Jerry Lewis.

Pero Scorsese dio por muerto el proyecto en 2004. Hablando con zap2it.com, el italoamericano expresó que “Lo hemos intentado de verdad, pero la historia de Dean Martin es muy complicada, muy complicada”. Ni él ni Pileggi dieron con la clave para dar forma a la historia, ya que parte del atractivo de Martin en su pandilla era ser el que contenía las situaciones. Algo que le hizo valioso en su grupo, pero da para un protagonista demasiado pasivo.

“Es una dinámica interesante. Pero, ¿se puede hacer una película y explicar cómo es ese hombre?”. Scorsese le dio vueltas hasta a hacer un documental, pero nada terminaba de cuadrar, así que dejó morir la película. Incluso aunque parecía tener un ángulo interesante en su colaboración con Jerry Lewis:

De hecho, pensaba que la historia más potente de todo eso, más allá de lo del Rat Pack, era su relación con Jerry Lewis, su relación creativa y cómo funcionaba. Creo que esa es realmente la historia, y es la historia de la colaboración creativa, ya se trate de escritores, pintores, compositores, músicos, cineastas o cómicos. Eso es precisamente, es como un matrimonio. Esta es la historia de dos personas y de cómo trabajaron juntas a lo largo de los años.

El director finalmente se desquitó explorando Hollywood a su manera con ‘El aviador’ (’The Aviator’) y empezó una relación más cercana con un actor como Leonardo DiCaprio. Pero para Hanks se perdió la oportunidad de cerrar un círculo que empezó haciendo de él en ‘Saturday Night Live’ en 1990. En 2022, hablando con el New York Times, contó su impresión de Martin que le hubiera gustado reflejar en pantalla:

No era un bebedor empedernido. Cuando salía con el Rat Pack, lo que tenía en el vaso era zumo de manzana. Fingía no saberse el guion. ‘Me gustaría responder a ese chiste, pero tengo que esperar a que el señor de las tarjetas de guion haga su trabajo’. ¡Todo era una farsa! ¿Qué es eso sino una maestría más allá de lo creíble?

Foto | Dimitrios Kambouris/Getty Images

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