Creo que ha llegado ese momento del año en el que una empieza a necesitar una buena dosis de romances navideños absurdos, declaraciones de amor bajo la nieve y personajes que parecen vivir en un catálogo de decoración de invierno. Y Netflix ha decidido poner de su parte con 'Guardaespaldas por Navidad' ('Guarding Stars').

La película reúne a Leighton Meester, Jared Padalecki y Andie MacDowell en una historia tan llena de tópicos que casi parece estar retándote a completar el bingo de las comedias románticas navideñas. Tenemos una guardaespaldas de armas tomar, una estrella de Hollywood en apuros, un rancho en Montana, una familia encantadora, una relación fingida y, por supuesto, la inevitable atracción entre dos personas que no deberían enamorarse.

Todos los ingredientes para hacerte perder la cabeza

La historia sigue a Hannah Brooks (Leighton Meester), una guardaespaldas profesional que atraviesa una mala racha personal después de una ruptura y de la muerte de su madre. Su nuevo encargo parece bastante sencillo: proteger a Jack Stapleton (Jared Padalecki), una estrella de cine de acción que se ha retirado a su rancho familiar de Montana después de verse envuelto en un escándalo.

El problema es que Jack quiere pasar las Navidades sin preocupar a su madre, que está enferma, y para ocultarle que necesita protección decide presentar a Hannah como su novia. Porque, naturalmente, fingir que sales con tu guardaespaldas es una solución mucho más discreta que contarle que alguien te está acosando.

A partir de ahí, la película empieza a desplegar su catálogo de situaciones románticas prefabricadas. Y nosotros entramos directos en su juego. La convivencia obligada, las miradas que duran un segundo más de lo necesario, los roces aparentemente accidentales, las cenas familiares y los paseos por paisajes nevados van haciendo su trabajo.

Hannah intenta mantener las distancias y recordar que está allí por motivos profesionales, mientras Jack se comporta como ese galán encantador que parece haber salido directamente de una novela romántica. No hace falta ser muy listo para imaginar cómo termina todo, pero tampoco creo que nadie se acerque a una película como esta esperando una historia revolucionaria.

Uno de los grandes reclamos está en su pareja protagonista. Leighton Meester, a quien muchos seguimos teniendo asociada a Blair Waldorf de 'Gossip Girl', interpreta a una mujer mucho más reservada y contenida, mientras que Jared Padalecki cambia las amenazas sobrenaturales de 'Sobrenatural' por los problemas sentimentales de una estrella de Hollywood.

También hay que hablar de su capacidad para abrazar el disparate navideño. 'Guardaespaldas por Navidad' mezcla el romance de manual con una trama de amenazas, secretos y escenas de acción que no siempre terminan de encajar con el tono de comedia. Tiene momentos cursis, giros previsibles y situaciones que parecen diseñadas para provocar vergüenza ajena, pero también sabe que está jugando con los códigos de un género archiconocido.

Quizá esa sea la mejor manera de acercarse a ella. Dirigida por Elizabeth Allen Rosenbaum y basada en la novela de Katherine Center, 'Guardaespaldas por Navidad' dura menos de dos horas y tiene todos los ingredientes para convertirse en una opción estupenda. Porque tiene nieve, Navidad, una pareja que se enamora y los momentos empalagosos que vamos buscando.

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