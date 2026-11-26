Alfred Hitchcock podía hacer lo que le viniera en gana. Después de demostrar ser un valor seguro para su estudio y encadenar sus primeros éxitos, tenía carta blanca en Hollywood... y vaya que si la utilizó. En 1945, aunque le quedaban muchas de sus obras maestras por hacer, ya había rodado 'La sombra de una duda', 'Náufragos', 'Rebeca', '39 escalones', 'El hombre que sabía demasiado' y 'Recuerda', entre otras. Y el genio del suspense planeaba un golpe maestro: adaptar a William Shakespeare.

Matar o no matar

Hitchcock acababa de fundar Transatlantic Pictures, preparándose para el final de su contrato con David O. Selznick en 1947. Se acabarían haciendo tan solo cinco películas (como 'La soga' o 'Extraños en un tren'), pero el director planeaba estrenar su nueva andadura con una adaptación de 'Hamlet' protagonizada por Cary Grant y ambientada en la Gran Bretaña de la época, en lugar de hacerla de época.

Tal y como anunció, la trama, la psicología y los personajes serían los mismos, pero los decorados y la acción serían modernos. Grant, que confiaba en el director, afirmó "Abordo esta tarea con cierto temor, pero la confianza que tengo en el señor Hitchcock me da tranquilidad al respecto". Al fin y al cabo, ¿qué es 'Hamlet' sino una historia de asesinatos y tragedia a la que se podría dar un buen giro? Por raro que nos parezca ahora, su responsable le dio muchísimas vueltas para tratar de acertar en su aproximación a la obra.

Sin embargo, todo se derrumbó cuando Irving Fiske, un guionista y escritor conocido por hacer 'Hamlet' adaptado al inglés moderno, demandó a Transatlantic Pictures por 1,25 millones de dólares allá por 1947 (cifra que después bajó a 750.000). Hitchcock paró inmediatamente el proyecto porque no merecía la pena meterse en este tipo de problemas, pero pese a todo se celebró el juicio en 1954. Tras once días de testimonios, el juez afirmó que era imposible de probar y ordenó pagar a Fiske los 5000 dólares de abogados del director.

Al final, 'Hamlet' se unió a la lista de proyectos inacabados de Hitchcock junto a obras que nunca veremos como un documental sobre los campos de concentración nazis, 'Evasión' (que dirigiría Mervyn LeRoy), 'Titanic' o 'El rey Lear', otra versión de Shakespeare, esta vez con Orson Welles, que nunca se llegó a materializar. Hay películas inacabadas del mago del suspense para dar y tomar, ¡y no es que hiciera pocas precisamente!

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