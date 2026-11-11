La escena post-créditos de 'VisionQuest' adelanta un sorprendente regreso para 'Vengadores: Doomsday'

Ocho episodios y decimos adiós a 'VisionQuest'. La última serie de Marvel, por el momento, se despide cerrando una especie de trilogía que podría haber sido mucho mejor pero que nos ha catapultado, vía las escenas postcréditos, de golpe a 'Vengadores: Doomsday'. Por cierto, a partir de aquí, spoilers.

Y es que la serie no solo ha traído la esperada reunión de Visión y Tommy con el mellizo "no guay" Billie, también ha apuntado en dos escenas postcréditos que las cosas están lejos de terminar en este sector del Universo Cinematográfico de Marvel.

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La primera es algo más un "continuará" yéndonos a la mansión de Horton en lo que el personaje de James Spader, totalmente afeitado para la ocasión, sujeta a Jocasta. Probablemente tenemos planes para la resurrección de la robot ahora que sabemos que Ultrón sigue suelto aunque aparentemente más en paz con la humanidad.

Sin embargo, la que nos catapulta de lleno al próximo gran evento de Marvel es la segunda. Ambientada nada menos que en Wundagore, lugar de la sepultura de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) que, durante los eventos de 'Doctor Strange en el multiverso de la locura', se sacrificó para destruir las copias del Darkholm existentes.

En lo que se encuentra sepultada y con un estilo similar a la revisión que sufrió 'Vengadores: Endgame' para adelantar 'Doomsday' vemos cómo alguien levanta la roca: es el Doctor Muerte (lo siento, me cuesta llamarle Doom) de Robert Downey Jr.

«Bruja escarlata. Despierta. Tus poderes serán míos», invoca el próximo villano marvelita en lo que iluminada por un halo verde Wanda parece recobrar la vida. De esta manera se confirma que, de algún modo, la hechicera estará presente en la película que se estrena en poco más de un mes.

Algo que la actriz había mantenido en secreto. De hecho hace apenas unos meses Olsen aseguraba ignorar qué pasaba ya que «es mejor para mí no saber nada porque así no puedo cometer errores en situaciones como estas. Prefiero no saber nada.» Algo parecía saber.

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